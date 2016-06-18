عملیات هدفمند؛ اسم رمز جدید آمریکا برای مداخله در امور سوریه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، حدود ۵۰ تن از دیپلمات‌های وزارت امور خارجه آمریکا با امضای یادداشتی ضمن انتقاد از سیاست های واشنگتن در قبال سوریه خواستار انجام حملات هدفمند علیه دولت «بشار اسد» شدند

در این سند که به امضای ۵۱ تن از مقامات ارشد وزارت امور خارجه آمریکا رسیده، از دولت واشنگتن خواسته شده که علیه دولت بشار اسد، رییس‌جمهوری سوریه و ارتش این کشور حملات هدفمند به عمل آورد تا از این طریق، به زعم آنها، جنگ داخلی در این کشور متوقف شود.

جان کری، وزیر امور خارجه آمریکا با اشاره به اینکه به یادداشت دیپلمات ها مبنی بر اقدام نظامی علیه نیروهای بشار اسد، ‌رئیس جمهور سوریه احترام می گذاریم تاکید کرد: ‌این یادداشت مورد مطالعه و بررسی قرار خواهد گرفت.

در این نامه آمده است، حمله نظامی علیه دولت سوریه به منزله تغییری بزرگ در سیاست‌های دولت اوباما است که تاکنون موضع مشخصی را در جنگ سوریه علیه طرف خاصی اعمال نکرده است.

درهمین رابطه یک مقام دولتی امریکا که نخواست نامش فاش شود در گفتگو با رویترز گفت، مقامات کاخ سفید همواره مخالف حضور نظامی بیشتر امریکا در نا آرامی‌های سوریه هستند.

این مقام دولتی افزود، بدون شک این نامه تأثیری بر سیاست های دولت امریکا در نبرد علیه گروه ترویستی داعش نخواهد گذاشت.

از سوی دیگر یک مقام دیگر کاخ سفید گفت، این نامه حاکی از آن است که مقامات امریکایی که در امور سوریه فعال هستند بر این باورند سیاست‌های دولت اوباما تأثیرگذار نبوده است. آنها بر این باورند استفاده از گزینه نظامی علیه دولت سوریه می تواند به این نا آرامی‌ها پایان بخشد.

در نامه این گروه از دیپلمات‌های امریکایی فقط به استفاده از حمله هوایی علیه نیروهای دولتی سوریه اشاره شده است و به انجام عملیات نظامی زمینی در خاک سوریه اشاره‌ای نشده است.