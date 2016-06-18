اشتاین مایر از مواضع ناتو در قبال روسیه انتقاد کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رادیو آلمان، «فرانک - والتر اشتاین مایر» وزیر امورخارجه آلمان در گفتگو با روزنامه بیلد ام زونتاگ همچنین اظهار داشت: مواضع تهدید آمیز علیه روسیه از سوی اعضا و مدیریت ناتو به هیچ وجه پسندیده نیست.

وی در ادامه گفت: آنچه در حال حاضر با توجه به شرایط جامعه جهانی حائز اهمیت است، پدید آوردن زمینه مناسب برای همکاری ها، گفتگو و مدیریت بهتر جهانی است.

وزیر امورخارجه آلمان دور شدن از روسیه به بهانه های مختلف را غیر دیپلماتیک خواند و خاظر نشان کرد که فضای کنونی نیازمند همگرایی است تا واگرایی.

این در حالی است که اتحادیه اروپا در نشست اخیر خود برای یکسال دیگر تحریم های خود علیه روسیه را تمدید کرد.