آغاز اجرای طرح بخشودگی دیرکرد جرایم رانندگی

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ احمد کرمی گفت: بر اساس تبصره ۲۰ قانون بودجه ۹۵ مقرر شده در صورتی که مالکان وسایل نقلیه نسبت به پرداخت اصل جرایم معوق رانندگی خود تا پایان سال ۹۴ اقدام کنند، ۲ برابری دیرکرد آنها بخشوده شود.

وی افزود: بر این اساس و با تمهیدات اندیشیده شده، مالکان وسایل نقلیه تا پایان آذر سال ۹۵ اگر جرایم معوق رانندگی خود را تا پایان سال ۹۴ پرداخت کنند می‌توانند از این تسهیلات برخوردار شده و به جای پرداخت جریمه ۲ برابری، اصل مبلغ را بپردازند.

رئیس مرکز اجرائیات پلیس راهور ناجا با تاکید بر اینکه این مهلت به هیچ وجه تمدید نمی‌شود، تصریح کرد: در صورتی که مالکان وسایل نقلیه در مهلت مقرر نسبت به پرداخت جرایم معوق خود اقدام نکنند، به طور سیستمی از اول دی مجددا جریمه ۲ برابری برای آنها اعمال می‌شود.

وی گفت: رانندگان برای استفاده از این تسهیلات نیازی به مراجعه به راهنمایی و رانندگی ندارند و این تسهیلات به طور متمرکز در سامانه اجرائیات پلیس راهور اجرایی شده است و بر این اساس مالکان وسایل نقلیه می‌توانند از طریق سامانه پیامکی ۱۱۰۱۲۰۲۰۲۰، مراجعه به مراکز پلیس +۱۰ و یا سایت اینترنتی پلیس راهور به نشانی www.rahvar۱۲۰.ir نسبت به دریافت صورت وضعیت تخلفات رانندگی خود و پرداخت آن اقدام کنند.

رئیس مرکز اجرائیات پلیس راهور ناجا تصریح کرد: همچنان تسهیلات پرداخت موردی قبوض جرایم رانندگی در سامانه راهور ۱۲۰ مهیاست و رانندگان می‌توانند به صورت یکجا و یا موردی نسبت به پرداخت قبوض جرایم رانندگی اقدام کنند.

وی در خصوص امکان اعتراض به جرایم سال ۹۴ گفت: همچنان رانندگان پس از دریافت صورت وضعیت تخلفات رانندگی خود در صورتی که به جرایم ثبت شده اعتراض دارند می‌توانند از طریق پلیس + ۱۰ و یا هیات‌های رسیدگی به تخلفات رانندگی به جرایم رانندگی خود با ارایه مستندات اعتراض کنند.

رئیس مرکز اجرائیات پلیس راهور ناجا در عین حال تاکید کرد: برابر آمارهای موجود ۹۸ درصد اعتراضات به قبوض جرایم رانندگی درخواست بخشودگی است و پلیس راهور تلاش کرده است تا اشتباهات در ثبت جرایم رانندگی را به حداقل ممکن برساند.

بنا بر این گزارش برابر ماده ۵ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، متخلف موظف است ظرف مدت شصت روز از تاریخ مندرج در قبض جریمه یا تاریخ ابلاغ شده در قبض جریمه‌ای که به اطلاع او می‌رسد جریمه را به حسابی که از طرف خزانه داری کل تعیین و اعلام می‌شود پرداخت و رسید دریافت نماید یا مراتب اعتراض خود را ظرف مدت مذکور با ذکر دلایل به اداره اجرائیات راهنمایی و رانندگی تسلیم نماید.

بر همین اساس، حداکثر ظرف ۲۴ ساعت پس از وصول اعتراض بررسی لازم را انجام داده و در صورت غیر موجه دانستن اعتراض مراتب را به معترض ابلاغ نماید، در صورت اصرار معترض، اداره اجرائیات موضوع را جهت رسیدگی به واحد رسیدگی به اعتراضات ناشی از تخلفات رانندگی ارسال می‌نماید.

در صورتی که متخلف در مهلت قانونی مذکور اعتراض خود را تسلیم ننماید یا ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ رأی واحد جریمه را پرداخت ننماید، موظف است جریمه را به مأخذ دو برابر مبلغ مندرج در قبض جریمه بپردازد.