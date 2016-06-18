برتری دانشجویان دانشگاه امام خمینی قزوین در المپیاد قطب ۲ کشور

ولی الله برزگر کلیشمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: تعداد ۱۷ نفر از دانشجویان دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) استان قزوین در بیست و یکمین آزمون المپیاد قطب ۲ کشور برگزیده شدند.

وی افزود: این دانشجویان توانستند در ازمون یاد شده در رشته های ریاضی، زبان و ادبیات فارسی، حقوق، کشاورزی، مهندسی مواد، عمران، آمار، زمین شناسی و شیمی موفقیت کسب کنند.

عضو هیئت رئیسه دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) قزوین با اشاره به راهنمایی استادان مشاور دانشگاه برای این دانشجویان ادامه داد: پریسا مهدی زاده، پریسا داور و محمد اکبرشاهی از رشته ریاضی، عاطفه حسنی ها و سمیرا محمدعلی خانی از رشته زبان و ادبیات فارسی و بهزاد کاکه از رشته حقوق از دانشجویان برگزیده این دانشگاه هستند.

برزگر کلیشمی تصریح کرد: در رشته کشاورزی شیرین قربانی برگزیده شد و در رشته مهندسی مواد نیز علی کابلی، فائزه دلیلی، میلاد علیقلیا، مهدی حسن زاده و ساناز ضرابی رتبه های برتر را از آن خود کردند.

وی خاطرنشان کرد: وحید گروسی از رشته عمران، فاطمه اسماعیلی از رشته آمار، سینا کاوه آهنگر و مریم بختیاری از رشته زمین شناسی و مصطفی مهدی پور از رشته شیمی دیگر برگزیدگان دانشگاه بین المللی در المپیاد قطب ۲ کشور بودند.

معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) قزوین عنوان کرد: المپیادهای علمی دانشجویی همه ساله به روش متمرکز و غیرمتمرکز برگزار می شود که در روش غیرمتمرکز با تقسیم دانشگاه های کشور به هشت قطب، دانشجویان هر قطب با یکدیگر رقابت می کنند و در نهایت، برگزیدگان هر قطب در کنار برگزیدگان المپیاد متمرکز در آزمون نهایی به رقابت می پردازند.

برزگر کلیشمی در خصوص تسهیلات بنیاد ملی نخبگان برای برگزیدگان به مواردی نظیر تسهیلات نظام وظیفه، کمک هزینه تحصیلی و سفر علمی، کمک هزینه سفر عمره مفرده و بورس تحصیلی نخبگان اشاره کرد.