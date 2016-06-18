آسمان لرستان امروز هم خاکی است/ ثبت آلودگی هوای ۲۹ برابر حد مجاز

الهام برنا در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آلودگی هوای لرستان اظهار داشت: با توجه به ورود موجی از ریز گردها از طرف کشور عراق و سوريه به غرب کشور و به تبع آن به لرستان امروز نیز شاهد آلودگی هوای استان هستیم.

وی با بیان اینکه امروز نیز وضعیت هوای اکثر شهرستانهای استان در وضعیت خطرناک و بحرانی قرار دارد عنوان کرد: میزان غلظت هوا در شهرستان کوهدشت طی ساعات گذشته عددی معادل ۱۷ برابر حدمجاز بوده است.

معاون نظارت و پایش محیط زیست لرستان همچنین آلودگی هوای شهرستان پلدختر را ۲۸ برابر حد مجاز عنوان کرد و افزود: همچنین وضعیت آلودگی هوای خرم آباد نیز ۲۹ برابر حد مجاز بوده است.

برنا با بیان اینکه این موج ریزگردها هوای استان را نیز طی امروز تحت تاثیر قرار داده است گفت: امروز ۲۲ امین روز آلوده استان را طی امسال پشت سر می گذاریم.

وی استاندارد غظت ذرات ۲.۵ میکرون را ۳۵ میکرو گرم بر متر مکعب و استاندارد ذرات ۱۰ میکرون را نیز ۱۵۰ میکروگرم بر متر مکعب عنوان کرد.