ابداع میدان الکتریکی برای درمان زخم دیابت

به گزارش خبرگزاری مهر، محققین دانشگاه «کالیفرنیا» آمریکا اعلام کردند در زخم های ناشی از دیابت، میدان های مغناطیسی اطراف موضع مورد نظر بسیار ضعیف است و این امر منجر به طولانی شدن فرآیند بهبود زخم می شود.

از این رو با بوجود آوردن میدان الکتریکی در ناحیه زخم متوجه شدند که سلول های این قسمت فرآیند التیام زخم را تسریع می بخشند.

با اندازه گیری میدان الکتریکی زخم حاصل از دیابت در موش ها مشخص شد که میزان آن نسبت به زخم ناشی از بیماری دیگر، کمتر است که این موضوع باعث طولانی شدن دوره درمان می شود.

محققین آمریکایی بر این باور هستند که با بکارگیری جریان الکتریکی قادر به تسریع زخم های ناشی از دیابت خواهند بود.

در حال حاضر ایجاد میدان الکتریکی در ناحیه زخم با دو روش انجام می گیرد؛ نخست، با اضافه کردن عامل دارویی می توان یون ها را افزایش داد تا سیگنال های الکتریکی در ناحیه زخم بوجود آید و دیگری ایجاد جریان الکتریکی خارجی به وسیله چند الکترود است تا بر قراری میدان الکتریکی در ناحیه زخم حاصل شود.

نتیجه این تحقیق در نشریه scientific Reports منتشر شده است.