۵ هزار جلد کتاب به کتابخانه دانشگاه امام خمینی اضافه شد

ابوطالب بیدختی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ۵ هزار و ۴۹۱ جلد کتاب فارسی، عربی و لاتین با هدف تامین کتاب های مورد نیاز گروه های آموزشی دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) قزوین، خریداری و به کتابخانه این دانشگاه اضافه شد.

وی افزود: از این تعداد کتاب، ۳ هزار و ۶۶۰ جلد فارسی، ۱۴۵ جلد لاتین و ۲۶ جلد عربی است.

مدیر کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) استان قزوین ادامه داد: ۵۰۰ جلد کتاب فارسی و عربی برای کتابخانه دانشکده علوم و تحقیقات اسلامی، ۸۰۰ جلد کتاب فارسی، عربی و لاتین برای کتابخانه دانشکده ادبیات و علوم انسانی، ۳۴ جلد کتاب لاتین برای کتابخانه دانشکده معماری و شهرسازی و ۳۲۶ جلد کتاب فارسی برای این دانشکده خریداری شد.

بیدختی عنوان کرد: فهرست کتاب های انتخاب شده به وسیله کتابداران، پس از بررسی و تایید یا رد کتاب ها از سوی استادان، به همراه کتاب های درخواستی استادان و دانشجویان تهیه شد.

وی خاطرنشان کرد: با توجه به افزایش قیمت کتاب های خارجی، خریداری این دسته از کتاب ها با حضور نمایندگان گروه های مختلف آموزشی دانشگاه به انجام رسید.