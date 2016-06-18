کار سخت بوکسورهای ایرانی برای صعود به مرحله یک شانزدهم

به گزارش خبرنگار مهر، هر چقدر نخستین رقابت نمایندگان بوکس کشورمان در مسابقات کسب سهیمه المپیک در باکو ضعیف و بی عنوان بودند دومین حریفان آنها سرشناس ، قدرتمند و دارای رنکینگ جهانی هستند.

فروتن گل آرا بوکسور وزن ۶۰ کیلوگرم تیم ملی بعد از برد دو بر یک مقابل "آلا شیلی" از تونس حالا باید به مصاف رودریگز مندوزا از دونیکن برود . بوکسور ی که در رقابتهای WSB مشت می زند و نفر پنجم رنکینگ قاره ای است. اگر گل آرا موفق شود در برابر این بوکسور قدرتمند به پیروزی برسد راه رسیدن به سهمیه را برای خود بسیار هموار می کند.

اما دیگر نماینده کشورمان امین قاسمی پور در وزن ۶۹ کیلوگرم که در ابتدایی ترین دیدار خود مقابل حریف بی عنوان خود از کشور شیلی به پیروزی رسید حالا در رقابتی بسیار دشوار به مصاف جوشا کلی از بریتانیا خواهد رفت. کلی دومین بوکسور مطرح وزن ۶۹ کیلوگرم این رقابتهاست. وی نفر هفتم رنکینگ فدراسیون جهانی است و قاسمی پور نیز در صورت پیروزی برابر این بوکسور کار بزرگی انجام داده است!

اما امروز و در دیگر دیدارها سالار غلامی بوکسور وزن ۹۱ کیلوگرم نیز برای صعود به مرحله یک سی و دوم با جرجو ساوولی از مجارستان مبارزه خواهد کرد.

تا کنون دو بوکسور(ماکویی و شهیدی) از هشت بوکسور ایرانی وداعی زودهنگام با این مسابقات داشته اند.

ترکیب تیم ملی بوکس کشورمان برای حضور در رقابت های جهانی باکو به قرار زیر است:

۵۲کیلوگرم:سجاد محمدپور

۵۶ کیلوگرم:احسان سپهوندی

۶۰کیلوگرم:فروتن گل آرا

۶۴ کیلوگرم:هادی ماکویی(از گردون رقابتها حذف شد)

۶۹کیلوگرم:امین قاسمی پور

۷۵کیلوگرم:سیاوش امیدی

۹۱کیلوگرم:سالار غلامی

به اضافه ۹۱ کیلوگرم:محمد علی شهیدی(از گردونه رقابتها حذف شد)

کادر فنی:عبدالرضا انصاری، علیرضا استکی، اصغر اشرفی ، همایون امیری و مهدی شفیعی