ظریف آزادی فلوجه را به همتای عراقی خود تبریک گفت

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی آزادسازی فلوجه از دست تروریست‌های داعش، محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان در پیامی به ابراهیم جعفری همتای عراقی خود این پیروزی را تبریک گفت.

متن پیام ظریف به جعفری به شرح زیر است:

«جناب آقای دکتر ابراهیم جعفری

وزیر محترم امور خارجه جمهوری عراق

السلام علیکم و رحمه الله و برکاته

با کمال خرسندی، نبرد شجاعانه و پیروزی اخیر ارتش و نیروهای مردمی عراق علیه تروریست‌های تکفیری در شهر فلوجه را به جنابعالی، دولت و آحاد ملت عراق و همچنین مراجع عظام دینی تبریک می‌گویم. بی تردید پیروزی‌های چشمگیر به دست آمده در نبرد سرنوشت ساز فلوجه در ایام ماه مبارک رمضان، تجلی تحقق نصرت الهی بر مجاهدان راه خداست.

رجاء واثق دارم که با اتکال به خداوند قادر متعال، تمسک به اتحاد و انسجام ملی و بهره گیری از ظرفیت‌های ملی، ملت بزرگ عراق پیروزی‌های بزرگتری را بر تروریست‌های تکفیری و حامیان آنان در سراسر عراق متحد، یکپارچه و سربلند در پیش خواهید داشت.

محمدجواد ظریف

وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران»