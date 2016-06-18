تاج و تخت گل های هلندی به خطر افتاد

روزنامه توریسم نوشت: شرکت «فلورا هلند» چندین دهه است که به عنوان مرکز هواپیماهای توزیع گل به سراسر دنیا فعالیت می کند.طبق اعلام این شرکت، تقریبا ۵۰ درصد گل های فروخته شده در سراسر دنیا از سوی این شرکت توزیع می شود و سال گذشته، ۴.۶ میلیارد یورو در مزایده های معروف روزانه اش در صبح زود فروش داشت.



با این حال، فروش مستقیم گل توسط پرورش دهندگان در مناطقی مانند آفریقا و سایر کشورها به خریداران از فروش گل در مزایده های روزانه فلورا هلند پیشی گرفته و «لوکاس فووس» مدیر این شرکت را نگران کرده است.فروش مستقیم اعضای این شرکت که این مزایده ها را دور می زنند، در سال گذشته با ۳.۸ درصد افزایش، به ۲.۳ میلیارد یورو رسید و فروش فلورا هلند نیز ۱ درصد کاهش داشت.



شرکت فلورا هلند نیز در واکنش به این مساله درصدد تغییر سازوکار مزایده ای خود برآمد که سابقه ای بیش از یکصد سال دارد. این شرکت در پنج سال آینده بالغ بر ۹۰ میلیون یورو در این این زمینه سرمایه گذاری می کند و قصد دارد یک بازار معامله آنلاین ۲۴ ساعته ایجاد کند.