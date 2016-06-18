به گزارش خبرگزاری مهر، بر این اساس مهرداد مردانی، رامین طاهری و مهدی علیاری نمایندگان اوزان ۵۹، ۸۰ و ۹۸ کیلوگرم ایران از امروز به میدان خواهند رفت.

در وزن ۵۹ کیلوگرم مهرداد مردانی در دور نخست به مصاف خوزه رودریگوئز رایبر از ونزوئلا می‌رود و در صورت پیروزی بر این حریف، در دور بعد با آندری مارتینیوک از اوکراین کشتی می گیرد. (در این وزن ۱۷ نفر حضور دارند)

در وزن ۸۰ کیلوگرم رامین طاهری پس از استراحت در دور اول در دور دوم به مصاف ادوارد سرگیسیان از ارمنستان می رود و در صورت پیروزی بر این کشتی گیر، در دور سوم با برنده کشتی گیران فنلاند و مجارستان مبارزه می کند. (در این وزن ۱۸ نفر حضور دارند)

در وزن ۹۸ کیلوگرم مهدی علیاری در در نخست با راموس فردریکاس از لیتوانی می رود و در صورت غلبه بر این حریف، در دور دوم با برنده کشتی گیران لیتوانی و گرجستان کشتی خواهد گرفت. (در این وزن ۱۸ نفر حضور دارند)

این رقابتها از ساعت ۱۱:۳۰ امروز به وقت ایران آغاز می‌شود.

رقابتهای اوزان ۶۶، ۷۵، ۸۵ و ۱۳۰ کیلوگرم نیز فردا (یکشنبه) برگزار می شود که مهدی زیدوند، پیام بویری، حسین نوری، بشیر باباجان زاده و امیر قاسمی منجزی به ترتیب در اوزان ۶۶، ۷۵، ۸۵ و ۱۳۰ کیلوگرم به مصاف حریفان خود خواهند رفت.