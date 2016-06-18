قدرت الله قاسمی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مکانیزه شدن بیشتر صنایع کشاورزی و دامپروری با استفاده از وسایل جدید در مراحل مختلف، گامی موثر در پیشرفت کشاورزی و دامپروری است.

وی بیان داشت: امید داریم با اصلاح نوع کشت و پیاده سازی روش های جدید آبیاری از هدر رفت آب در صنعت کشاورزی و با استفاده از دستگاه های جدید و سیستم مدیریت روز، راندمان تولید در بخش کشاورزی را افزایش دهیم.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی اصفهان به بررسی برخی مشکلات موجود در سر راه این سازمان اشاره کرد و افزود: کمبود آب کشاورزی مهمترین چالش و مشکل پیش روی ما است که با برنامه‌ریزی صحیح می‌توان بر این مشکل غلبه کرد و تمام تلاش خود را در خصوص تامین آب کشاورزی انجام می دهیم.

وی ادامه داد: با توجه به نامگذاری امسال از سوی مقام معظم رهبری به عنوان اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل، بخش کشاورزی به عنوان رکن اصلی در اجرای شعار سال اعلام شده است.

قاسمی اضافه کرد: در سالی که گذشت با وجود کم آبی حاکی از خشکسالی های پی در پی، شاهد تولید بیش از ۵۰۰ هزار تن غلات ،تولیدات متنوع مواد پروتئینی دامی و موفقیت‌هایی در رشد و توسعه کشاورزی در سطح استان بودیم.

وی اعلام کرد: در راستای افزایش کمی و کیفی تولید محصولات کشاورزی لازم است بیش از پیش بکوشیم.