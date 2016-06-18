به گزارش خبرنگار مهر، در راستای اقدامات انگیزشی برای اعزام کاروان امام رضا (ع) به سی و یکمین دوره بازی های المپیک و به دنبال رایزنی های انجام شده توسط کمیته ملی المپیک، قرار است در یک فاصله زمانی مشخص پیش از آغاز این دوره بازی ها در ریودوژانیرو برزیل، شهر تهران رنگ و بوی المپیکی بیشتری به خود بگیرد؛ این کار که احتمالا در دیگر کلانشهرهای ایران نیز انجام خواهد شد با ایجاد یک کمپین تبلیغاتی المپیک و المپیکی کردن تمام تابلوهای تبلیغاتی سطح شهر اجرایی می شود.

بر این اساس و طبق مذاکرات صورت گرفته میان کمیته ملی المپیک با سازمان زیباسازی شهر تهران، در فاصله زمانی اول تا دهم مردادماه تمام تابلوهای تبلیغاتی شهر تهران به تصاویری از قهرمانان ورزش کشور و قهرمانان دوره های پیشین بازی های المپیک همراه با شعارهای روحیه بخش منقش خواهد شد. استفاده از این تصاویر و شعارها با محوریت سجده شکر، دعا، نماز و رژه کاروان ایران و به خصوص حجاب بانوان ورزشکاران در میادین المپیک انجام می شود.

سی و یکمین دوره بازی های المپیک ۱۷ تا ۳۱ مردادماه در ریودواژانیرو برگزار می شود.