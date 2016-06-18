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۲۹ خرداد ۱۳۹۵، ۱۰:۱۳

آژانس های اطلاعتی پاکستان هشدار دادند؛

حملات تروریستی طالبان به بهانه انتقام خون ملا اختر منصور

حملات تروریستی طالبان به بهانه انتقام خون ملا اختر منصور

آژانس های اطلاعاتی پاکستان اعلام کردند که گروه طالبان افغانستان برای انتقام خون «ملا اختر منصور» قصد انجام حملات تروریستی در تاریخ ۱۷ رمضان دارند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از «اکسپرس نیوز»، آژانسهای اطلاعاتی پاکستان اعلام کردند: گروه طالبان افغانستان در تلاش هستند در ۱۷ ماه رمضان (یوم البدر) به قصد انتقام خون «ملا اختر منصور» رهبر سابق طالبان که در حمله هوایی هواپیمای بدون سرنشین آمریکایی در پاکستان کشته شد در ایالت پنجاب دست به حملات تروریستی بزند.

پس از اطلاع آژانسهای اطلاعاتی پلیس ایالت پنجاب پاکستان به تمام نهادهای امنیتی هشدار  داده است به حالت آماده باش در آیند.

«مشتاق احمد سکیرا» رئیس پلیس ایالت پنجاب اعلام کرده است در ایالت پنجاب حالت فوق العاده وضع خواهد شد و ۱۰ شهرستان این ایالت حساس قرار داده می شوند.

رهبران گروه طالبان در نشستی کشته شدن «ملا اختر منصور» را تاسفبار خوانده و خواستار انتقام خون وی از پاکستان شدند. در این نشست «عمر خالد خراسانی» سرکرده گروه تروریستی «جماعت الاحرار» و «عاصم عمر» سرکرده گروه تروریستی «آکس» حضور داشتند.

لازم به ذکر است «ملا اختر منصور» ماه گذشته میلادی در اثر حمله هواپیمای بدون سرنشین آمریکایی در منطقه «نوشکی» ایالت بلوچستان پاکستان کشته شد و شورای مشورتی طالبان «ملا هیبت الله آخوند زاده» را به عنوان رهبر جدید این گروه برگزید. 

کد مطلب 3688431
علی کاووسی نژاد

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