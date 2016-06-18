سعید چاری مستندساز و کارگردان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به پایان ساخت مستند «عملیات بزرگ» گفت: مستند «عملیات بزرگ» به بخش های سوال برانگیز عملیات کربلای ۴ پرداخته است. این مستند به شیوه مستند داستانی ساخته و در آن چگونگی لو رفتن این عملیات بررسی شده است.

وی ادامه داد: بعد از تشییع شهدای غواص بحث های زیادی درباره این عملیات و چگونگی لو رفتن آن و اینکه چرا این عملیات درحالی که لو رفته بود اما باز هم انجام شد، بوجود آمد. ما در این مستند تصمیم گرفتیم زوایای مختلف این عملیات را مورد بررسی قرار دهیم.

این کارگردان تاکید کرد: در واقع این مستند حاصل تحقیقات میدانی و کتابخانه ای است که برای نگارش فیلمنامه سینمایی «۱۷۵ غواص» انجام داده بودیم. در این مستند به گفتگو با برخی از فرماندهان دوران دفاع مقدس، شاهدان عینی و غواصان و همچنین تحلیل گران جنگ پرداخته ایم.

چاری گفت: از جمله افرادی که در این مستند با آنها مصاحبه شده است می توان به سردار فتح الله جعفری، سردار اسودی و دکتر منصوری لاریجانی اشاره کرد. همچنین با یک سری از بازماندگان این عملیات نیز گفتگوهایی صورت گرفته است.

وی ادامه داد: بخش های از این عملیات در این مستند بازسازی شده و قرار است برای اولین بار در جشنواره فیلم مقاومت به نمایش گذاشته شود.

این کارگردان در پایان تاکید کرد: ما در مستند «عملیات بزرگ» تمام تلاش خود را کردیم تا چگونه لو رفتن این عملیات را مورد بررسی قرار دهیم و بدانیم نقش ستون پنجم در این عملیات چیست.