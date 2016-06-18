رازهای نهفته در کوچک ترین سیاره منظومه شمسی را ببینید

به گزارش خبرگزاری مهر، در این تصویر می توان پلوتون را به همراه دشت های مملو از حفره مشاهده کرد که در ارتقاعات این سیاره قابل رویت است. در سمت چپ تصویر منطقه ای با نام Sputnic Planum قرار دارد و در سمت راست تصویر نیز منطقه ای تاریک با نام Krun Macula واقع شده که در بعضی از قسمت های این منطقه، ارتفاع نواحی مختلف تا ۲.۵ کیلومتر بر فراز دشت های منجمد بالا آمده است.

در سیاره پلوتون گودال هایی در دره های عمیقی به طول ۴۰ کیلومتر دیده می شود. به گفته اخترشناسان یخ نیتروژن می تواند عامل درخشنده بودن دشت های این سیاره باشد.

رنگ قرمزی که در تصویر دیده می شود به علت وجود نور ماوراء بنفش است که در فعل و انفعال با گاز متان در پلوتون ایجاد شده.

این عکس زیبا توسط فضا پیمای «نیوهورایزنز» شکار شده و به عنوان دومین تصویری است که از وضوح بسیار بالا در بررسی داده ها برخوردار است.