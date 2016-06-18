  1. دانشگاه و فناوری
  2. علم و دانش
۲۹ خرداد ۱۳۹۵، ۹:۴۵

تصویر روز ناسا؛

رازهای نهفته در کوچک ترین سیاره منظومه شمسی را ببینید

رازهای نهفته در کوچک ترین سیاره منظومه شمسی را ببینید

ناسا تصویری را منتشر کرده که در آن می توان جزئیات سیاره پلوتون را با وضوح بالا مشاهده کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این تصویر می توان پلوتون را به همراه دشت های مملو از حفره مشاهده کرد که در ارتقاعات این سیاره قابل رویت است. در سمت چپ تصویر منطقه ای با نام Sputnic Planum قرار دارد و در سمت راست تصویر نیز منطقه ای تاریک با نام Krun Macula واقع شده که در بعضی از قسمت های این منطقه، ارتفاع نواحی مختلف تا ۲.۵ کیلومتر بر فراز دشت های منجمد بالا آمده است.

در سیاره پلوتون گودال هایی در دره های عمیقی به طول ۴۰ کیلومتر دیده می شود. به گفته اخترشناسان یخ نیتروژن می تواند عامل درخشنده بودن دشت های این سیاره باشد.

رنگ قرمزی که در تصویر دیده می شود به علت وجود نور ماوراء بنفش است که در فعل و انفعال با گاز متان در پلوتون ایجاد شده.

این عکس زیبا توسط فضا پیمای «نیوهورایزنز» شکار شده و به عنوان دومین تصویری است که از وضوح بسیار بالا در بررسی داده ها برخوردار است.

 

کد مطلب 3688435
علیرضا کمندی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار