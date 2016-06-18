خدمات پرستاری به نام پزشکان نوشته می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، طاهره زاهد صفت در جلسه با نماینده مردم رشت در مجلس، گفت: به رغم تمامی مشکلات موجود، پرستاران همواره به ارائه خدمت صادقانه به بیماران مشغول هستند و متاسفانه با وجود تلاش های صورت گرفته، جامعه پرستاری کشور همچنان با مشکلاتی همچون تاخیر چند ماهه در پرداخت مطالبات خود مواجه اند.

وی در ادامه به موضوع عدم اجرای قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری اشاره کرد و افزود: متاسفانه پس از گذشت ۹ سال از تصویب قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری در مجلس، پرستاران همچنان چشم انتظار اجرایی شدن این قانون هستند.

رئیس شورای عالی سازمان نظام پرستاری کشور در خصوص چگونگی اجرای قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری و اینکه پرستاران تنها خواستار احقاق حق قانونی خود هستند توضیحاتی ارائه داد و گفت: طبق قانون مصوب مجلس، تعرفه خدماتی که صرفا توسط پرستاران در مراکز درمانی در حال انجام است باید به پرستاران تعلق گیرد که متاسفانه هم اکنون این حق قانونی به پزشکان تعلق می گیرد بدون آنکه در انجام آن نقشی داشته باشند.

در ادامه این جلسه، مهندس جعفرزاده نماینده مردم رشت در مجلس، پرستاران را جزو نیروهای مهم و تاثیرگذار حوزه سلامت دانست و گفت: اجرای قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری، از جمله حقوق قانونی پرستاران است و امید آن داریم با تلاش نمایندگان مجلس و نمایندگان صنفی پرستاران، با ارائه مستندات لازم و تعامل دوطرفه این قانون را مجددا در جریان اجرایی شدن قرار دهیم.