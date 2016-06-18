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۲۹ خرداد ۱۳۹۵، ۱۱:۰۶

خوزه پکرمن:

کلمبیا هنوز جای پیشرفت دارد/ نباید عجول باشیم

کلمبیا هنوز جای پیشرفت دارد/ نباید عجول باشیم

سرمربی تیم فوتبال کلمبیا پس از راهیابی تیمش به مرحله نیمه نهایی رقابتهای کوپا آمه‌ریکا گفت آنها هنوز جای پیشرفت دارند.

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال کلمبیا بامداد امروز شنبه در ضربات پنالتی با نتیجه ۴ بر ۲ از سد پرو گذشت و به مرحله نیمه نهایی رقابتهای کوپا آمه ریکا صعود کرد.

«خوزه پکرمن» در نشست خبری پایان بازی اظهار داشت: ما برای اینکه کیفیت خود را به تیم حریف تحمیل کنیم نیاز داریم که صبور باشیم. اجبار گلزنی آنقدر که بر روی تیم ما بود بر روی تیم پرو قرار نداشت اما ما می خواستیم خیلی زود چیزهای خوبی که داشتیم را شدنی کنیم و نه با یک بازی ساده بر روی توپ.

تیم فوتبال کلمبیا در مرحله نیمه نهایی رقابتها با برنده شیلی و مکزیک دیدار خواهد داشت.

کد مطلب 3688440

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