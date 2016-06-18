۳۰۰ میلیارد ریال برای تونل کبیرکوه ایلام اختصاص می یابد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی استانداری ایلام، ، محمدرضا مروارید در جریان سفر به شهرستان های بدره و دره شهر، ابتدا در مراسم کلنگ زنی پروژه مجتمع آبرسانی روستاهای «موسی و خوشقدم» در شهرستان بدره شرکت کرد.

این پروژه با اعتباری بالغ بر ۴۷ میلیارد ریال که قرار است اعتبار مورد نیاز آن از محل اعتبارات ملی و استانی تأمین شود، آب مورد نیاز هشت روستا در شهرستان های بدره و ایلام که در جریان خشکسالی های اخیر با مشکل کمبود آب شرب مواجه شده اند را تأمین میکند.

طبق گزارشات مسئولان شرکت آب و فاضلاب روستایی استان، در فاز اول این پروژه تا شهریورماه امسال آب شرب روستاهای موسی و خوشقدم از پروژه مذکور تأمین و سایر روستاها نیز در فاز دوم از نعمت آب شرب بهداشتی برخوردار خواهند شد.

استاندار ایلام سپس از طرح پایلوت پرورش ماهی در قفس در دریاچه سد سیمره بازدید کرد، این طرح یکی از محورهای اقتصاد مقاومتی است که برای اولین بار در استان ایلام اجرا و درصورت موفقیت در سایر مناطق مستعد استان اجرا خواهد شد، ظرفیت این طرح ۴۰ تن است.

محمدرضا مروارید و هیئت همراه سپس به شهرستان دره شهر سفر و در اولین برنامه از طرح پمپاژ آب سیمره به اراضی کشاورزی شهرستان بازدید و درجریان نحوه فعالیت پمپاژها و مشکلات کشاورزان در این زمینه قرار گرفتند.

استاندار ایلام سپس از یکی از مهمترین پروژه های راهسازی استان ایلام، احداث تونل کبیرکوه بازدید کرد، این پروژه که از جمله پروژه های ملی در استان ایلام بوده که قرار است مرکز کشور را به شهرستان دهلران از توابع استان ایلام و استان خوزستان وصل کند.

وی در جریان بازدید از محل احداث تونل مذکور اظهار داشت: وزیر راه و شهرسازی دستورات لازم در زمینه کمک به این پروژه را صادر کرده و طبق برنامه ریزی های صورت گرفته تاکنون ۶۰ میلیارد ریال اعتیار به پروژه اختصاص یافته و پیش بینی می شود با جمع سایر اعتبارات جمعاً ۳۰۰ میلیارد ریال اعتبار در سال جاری به این پروژه اختصاص یابد.

مروارید اضافه کرد: تاکنون حدود دو هزار و ۴۰۰ متر از تونل حفاری شده پیش بینی می شود حفاری آن تا سال ۱۳۹۷ به پایان برسد.