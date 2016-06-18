انتشار آثار جدید اسرافیل شیرچی در کتاب «سلطان سریر صبح خیزان»

اسرافیل شیرچی، خوشنویس و مدرس رشته خوشنویسی به خبرنگار مهر گفت: مجموعه ای از آثار خود را در یک کتاب نفیس جمع آوری کرده ام که به زودی توسط انتشارات گویا منتشر می شود. از این جهتن می‌گویم کتابی نفیس است زیرا آثار آن با نهایت دقت و با کیفیت بالایی چاپ شده اند.

این هنرمند خوشنویس که مهمترین ویژگی اش توجه و کار در زمینه خط شکسته نستعلیق و آموزش آن است، ادامه داد: در این کتاب ۲۵۰ قطعه از آثارم منتشر می شود و نام کتاب هم «سلطان سریر صبح خیزان» است. برای اولین بار است که در خوشنویسی کتابی در قطع «سلطانی» منتشر می شود و بعد از ماه مبارک رمضان یک رونمایی برای کتاب خواهیم گرفت.

وی با بیان اینکه بیشترین آثاری که تا کنون از او منتشر شده است آموزشی است، عنوان کرد: البته تا کنون چند مجلد نفیس از آثارم را منتشر کرده ام چون به جز نمایش آثار در قالب نمایشگاهی به انتشار آثار و در دسترس عموم قرار گرفتن آن اعتقاد دارم. خصوصا اینکه من بیشتر وقتم به آموزش می گذرد و دوست دارم نمونه خط هایم در دسترس باشد.

اسرافیل شیرچی متولد ۱۳۴۱ در شهر بابل و فارغ التحصیل دانشکده هنرهای زیبا از دانشگاه تهران است. این مدرس انجمن خوشنویسان ایران تاکنون حدود ۵۰ نمایشگاه فردی و قریب به ۸۰ نمایشگاه جمعی مشترک با هنرمندان طراز اول ایرانی و خارجی را در ایران و خارج از کشور برگزار کرده است که از جمله نمایشگاه های انفرادی او می توان به برگزاری نمایشگاهی در مونتروی سوییس، نیویورک ،نیوجرسی، دانشگاه هاروارد در آمریکا ، دهلی نو در هندوستان ، مونیخ در آلمان ،اتحادیه اروپا و .... اشاره کرد.

در زمینه انتشار کتاب نیز شیرچی ۲۰ اثر را به چاپ رسانده که «سیمای رستم در شاهنامه»، «شرح مجموعه گل»، «باران عشق»، «خط عشق» و تحقیق و پژوهش در زمینه هنر از آن جمله است.