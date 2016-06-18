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۲۹ خرداد ۱۳۹۵، ۹:۵۸

وزیر دفاع عربستان خواستار دیدار با «بان کی مون» شد

وزیر دفاع عربستان خواستار دیدار با «بان کی مون» شد

رسانه های خارجی از درخواست وزیر دفاع عربستان سعودی برای دیدار با دبیرکل سازمان ملل متحد خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، «محمد بن سلمان» وزیر دفاع و جانشین ولیعهد عربستان سعودی خواستار دیدار با «بان کی مون» دبیر کل سازمان ملل متحد شد.

حذف موقت عربستان از لیست سیاه سازمان ملل محور گفتگوی محمد بن سلمان و دبیر کل سازمان ملل متحد خواهد بود. سلمان در حال حاضر در آمریکا بسر می برد و با «باراک اوباما» رئیس جمهوری آمریکا دیدار کرده است.

گفتنی است سازمان ملل متحد پس از اینکه عربستان را به خاطر کشتار کودکان یمنی در لیست سیاه قرار داد با تهدیدهای ریاض مبنی بر قطع کمک های مالی خود به این سازمان، عربستان را از لیست سیاه خارج کرد.

در جریان حملات عربستان سعودی به یمن که از ششم فروردین ۹۴ آغاز شده است حدود هزار و ۲۰۰ کودک یمنی شهید و زخمی شده اند.

کد مطلب 3688446
سمیه خمارباقی

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