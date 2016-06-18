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۲۹ خرداد ۱۳۹۵، ۱۰:۱۶

پاسخ زادمهر به اظهارات عابدینی:

اسپانسر پرسپولیس را من آوردم/ از اقتصادی‌ها بیشتر کار کرده‌ام

اسپانسر پرسپولیس را من آوردم/ از اقتصادی‌ها بیشتر کار کرده‌ام

عضو هیات مدیره باشگاه پرسپولیس با بیان اینکه کارنامه‌اش در این تیم مشخص است، گفت: من عضو فنی هیات مدیره هستم ولی تا همین حالا هم از تمام اعضای اقتصادی بیشتر کار کرده‌ام.

محمدرضا زادمهر در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره اظهارات امیر عابدینی که گفته بود «امثال زادمهر و کاشانی همیشه در هیات مدیره پرسپولیس هستند چون برای هیچکس مشکل‌ساز نمی‌شوند»، گفت: ما کاری به کار هیچکس نداریم و منافع باشگاه پرسپولیس را مدنظر داریم. هیچ وقت هم قصد نداشته ایم برای دیگران ایجاد مشکل کنیم چون پرسپولیس متعلق به میلیون‌ها هوادار است.

وی افزود: نمی‌دانم چرا آقای عابدینی این صحبتها را مطرح کرده است. ایشان وقتی می‌خواست مدیرعامل پرسپولیس شود، خودش اولین نفری بود که با من تماس گرفت و گفت که عضو هیات مدیره باشگاه شوم.

عضو هیات مدیره باشگاه پرسپولیس تاکید کرد: کارنامه من در پرسپولیس مشخص است. اولین اسپانسر ورزش ایران را من آوردم. ۲۵ سال پیش پرسپولیس می‌خواست به ژاپن برود ولی اعتبار مالی کافی نداشت. من، علی پروین و آقای غفوری فرد والیبال بازی می‌کردیم که پروین گفت برای اعزام پرسپولیس پول نداریم. همانجا پیشنهاد دادم که نام شرکت یکی از دوستانم را روی پیراهن پرسپولیس بزنیم و پولش را بگیریم که همه موافقت کردند.

زادمهر ادامه داد: وقتی از ژاپن برگشتیم، مسئولان باشگاه استقلال هم متوجه این کار شدند و آنرا ادامه دادند. همین الان هم که پرسپولیس هستیم، اسپانسر باشگاه را  من آوردم. ما عضو فنی هیات مدیره هستیم ولی از اقتصادی‌ها بیشتر کار کرده‌ایم.

کد مطلب 3688449

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    نظرات

    • ناصر ۱۲:۱۸ - ۱۳۹۵/۰۳/۲۹
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      زیاد منم منم نکن شماراهم میشناسیم

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