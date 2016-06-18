محمدرضا زادمهر در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره اظهارات امیر عابدینی که گفته بود «امثال زادمهر و کاشانی همیشه در هیات مدیره پرسپولیس هستند چون برای هیچکس مشکل‌ساز نمی‌شوند»، گفت: ما کاری به کار هیچکس نداریم و منافع باشگاه پرسپولیس را مدنظر داریم. هیچ وقت هم قصد نداشته ایم برای دیگران ایجاد مشکل کنیم چون پرسپولیس متعلق به میلیون‌ها هوادار است.

وی افزود: نمی‌دانم چرا آقای عابدینی این صحبتها را مطرح کرده است. ایشان وقتی می‌خواست مدیرعامل پرسپولیس شود، خودش اولین نفری بود که با من تماس گرفت و گفت که عضو هیات مدیره باشگاه شوم.

عضو هیات مدیره باشگاه پرسپولیس تاکید کرد: کارنامه من در پرسپولیس مشخص است. اولین اسپانسر ورزش ایران را من آوردم. ۲۵ سال پیش پرسپولیس می‌خواست به ژاپن برود ولی اعتبار مالی کافی نداشت. من، علی پروین و آقای غفوری فرد والیبال بازی می‌کردیم که پروین گفت برای اعزام پرسپولیس پول نداریم. همانجا پیشنهاد دادم که نام شرکت یکی از دوستانم را روی پیراهن پرسپولیس بزنیم و پولش را بگیریم که همه موافقت کردند.

زادمهر ادامه داد: وقتی از ژاپن برگشتیم، مسئولان باشگاه استقلال هم متوجه این کار شدند و آنرا ادامه دادند. همین الان هم که پرسپولیس هستیم، اسپانسر باشگاه را من آوردم. ما عضو فنی هیات مدیره هستیم ولی از اقتصادی‌ها بیشتر کار کرده‌ایم.