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۲۹ خرداد ۱۳۹۵، ۱۰:۱۸

هوای کرمانشاه در وضعیت هشدار است

هوای کرمانشاه در وضعیت هشدار است

کرمانشاه- رئیس اداره نظارت و پایش اداره کل محیط زیست استان کرمانشاه گفت: هوای کرمانشاه امروز نیز در وضعیت ناسالم و غیر استاندارد قرار دارد.

ثریا قربانی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: میانگین ۸ ساعته غلظت ذرات معلق موجود در هوای شهر کرمانشاه از ساعت ۲۴ تا ۸ صبح امروز۲۶۹ میکروگرم بر متر مکعب بوده است.

وی گفت: در حال حاضر نیز غلظت ذرات گرد وغبار ۲۶۰ میکروگرم بر مترمکعب بوده که این میزان نشان دهنده وضعیت هشدار است.

رئیس اداره نظارت و پایش اداره کل محیط زیست استان کرمانشاه با اشاره به کاهش غلظت ریزگردها نسبت به روز گذشته، افزود: در حال حاضر نیز روند کاهشی البته به شکلی کند ادامه دارد.

قربانی خاطر نشان کرد: هوای کرمانشاه از روز پنجشنبه هفته گذشته تحت تاثیر ورود ریزگردها قرار داشته که این شرایط همچنان نیز ادامه دارد.

کد مطلب 3688450

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