هوای کرمانشاه در وضعیت هشدار است

ثریا قربانی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: میانگین ۸ ساعته غلظت ذرات معلق موجود در هوای شهر کرمانشاه از ساعت ۲۴ تا ۸ صبح امروز۲۶۹ میکروگرم بر متر مکعب بوده است.

وی گفت: در حال حاضر نیز غلظت ذرات گرد وغبار ۲۶۰ میکروگرم بر مترمکعب بوده که این میزان نشان دهنده وضعیت هشدار است.

رئیس اداره نظارت و پایش اداره کل محیط زیست استان کرمانشاه با اشاره به کاهش غلظت ریزگردها نسبت به روز گذشته، افزود: در حال حاضر نیز روند کاهشی البته به شکلی کند ادامه دارد.

قربانی خاطر نشان کرد: هوای کرمانشاه از روز پنجشنبه هفته گذشته تحت تاثیر ورود ریزگردها قرار داشته که این شرایط همچنان نیز ادامه دارد.