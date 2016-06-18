تشکیل تعاونی راهنمایان گردشگری/ احیای ابنیه تاریخی توسط راهنمایان

آرش نورآقایی به خبرنگار مهر گفت: شرکت تعاونی راهنمایان گردشگری با نام «کسرا» به همت جمعی از راهنمایان گردشگری با دریافت مجوز از اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان تهران، در سازمان ثبت شرکتها با عنوان شرکت تعاونی توزیعی (خدماتی) به شماره ۴۹۳۱۴۵ ثبت شده است.
وی گفت: هدف از تأسیس این شرکت تعاونی، سوق دادن سرمایهها برای انجام فعالیتهای اقتصادی گردشگری است. ضمن اینکه می خواهیم بعد از ده سال از این طریق راهنمایان گردشگری وارد فعالیت های اقتصادی شده و در ایام غیر پیک سفر اقدام به مرمت خانههای تاریخی کنند به این ترتیب میتوانند گردشگران را نیز به این خانهها ببرند.
نورآقایی بیان کرد: این تعاونی مختص به همه فعالان گردشگری است تنها ابتکار عمل آن با راهنمایان بوده است. ما در نظر داریم تا روی صنایع دستی نیز کار کنیم. امیدوار هستیم که در دهمین جشن راهنمایان گردشگری کشور که اسفند ماه امسال برگزار خواهد شد؛ این تعاونی به سوددهی برسد.
وی بیان کرد: سوم و چهارم تیر ماه در کاشان نشست روسای انجمنهای گردشگری برگزار میشود.
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