مدیرکل ارشاد استان تهران با مدیرعامل خانه تئاتر دیدار کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، برزین ضرغامی مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان تهران به همراه محمد حسین اسماعیلی معاون هنری سینمایی و ابراهیم گله دارزاده مدیر مجموعه تئاتر محراب با حضور در خانه تئاتر با اصغر همت مدیرعامل خانه تئاتر دیدار و گفتگو کردند.

اصغر همت مدیر عامل خانه تئاتر در ابتدای این نشست ضمن خیرمقدم به ارایه گزارشی از روند فعالیت های خانه تئاتر پرداخت و گفت: خانه تئاتر یک تشکل صنفی و تخصصی است که در طول دوران فعالیت خود سعی کرده نسبت به ساماندهی، انسجام بخشی و حمایت از جامعه تئاتری گام های مؤثری بردارد که در این راستا موضوع پیگیری بیمه هنرمندان تئاتر و برگزاری برنامه های متعدد از جمله جشن خانه تئاتر از جمله این اقدامات بوده است.

وی افزود: با توجه به سیاست های دولت فعلی مبنی بر حمایت از هنرمندان، ما توقع داریم که با حمایت مجموعه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گام های بیشتری در توسعه فعالیت هایمان برداریم و امیدواریم اداره کل ارشاد استان تهران در این زمینه پیش‌قدم باشد.

مدیرعامل خانه تئاتر ادامه داد: زمینه های همکاری بسیاری برای اقدامات مشترک وجود دارد که می توان با یک برنامه ریزی مدون و جامع و فراهم آوردن بسترهای مناسب همکاری، آن ها را عملیاتی کرد و خانه تئاتر آمادگی دارد تا در زمینه های تخصصی و اجرایی در این راستا همکاری و اقدام کند.

در ادامه برزین ضرغامی مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان تهران ضمن ابراز خرسندی و تبریک به مناسبت انتصاب اصغر همت به عنوان مدیر عامل خانه تئاتر گفت: همانطور که شما اشاره کردید سیاست قطعی دولت تدبیر و امید واگذاری امور به اصحاب فرهنگ و هنر و حمایت از انجمن ها و تشکل های صنفی و تخصصی است و در راستای همین سیاست، اداره کل ارشاد استان تهران در طول سه سال گذشته به تقویت و توسعه انجمن های فرهنگی و هنری اهتمام ویژه داشته است و بسیاری از فعالیت ها و اقدامات فرهنگی و هنری به شهرستان ها و انجمن های هنری تفویض و واگذار شده است.

ضرغامی ادامه داد: تشکل های صنفی مانند خانه موسیقی، خانه سینما و خانه تئاتر نیز در این زمره قرار دارند و ما سعی داریم تا با تعامل سازنده با این تشکل های غیردولتی نسبت به اجرای این سیاست دولت گام های بیشتری برداریم.

وی به ظرفیت هنر ارزنده تئاتر اشاره کرد و افزود: با توجه به تأثرگذاری و مردمی بودن هنر تئاتر باید از این ظرفیت نهایت استفاده را ببریم و با توجه به اینکه دغدغه مندی شما در خانه تئاتر در این زمینه بسیار بیشتر است بی شک عملکرد شما در این راستا تخصصی، فنی و مؤثرتر خواهد بود و ما حتما از این ظرفیت استفاده خواهیم کرد.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان تهران در پایان بر تعامل همه عوامل اثرگذار در این زمینه از جمله خانه تئاتر، انجمن هنرهای نمایشی و مرکز هنرهای نمایشی و همچنین بر همکاری های مشترک و حمایت از برنامه های خانه تئاتر تأکید کرد.

در پایان مقرر شد زمینه های همکاری مشترک بین خانه تئاتر و اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان تهران توسط یک کمیته کاری دوطرفه در قالب یک تفاهمنامه تدوین و به امضای طرفین برسد.