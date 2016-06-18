توسعه گلستان در گرو همدلی نمایندگان و تلاش جدی تر مدیران است

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی دفتر نماینده مردم گرگان و آق قلا در مجلس شورای اسلامی، نورمحمد تربتی نژاد در جمع مردم گرگان افزود: مشکلات استان آنقدر انباشته و نگران کننده است که فرصتی برای بحث‌های بیهوده جناحی و هدررفت فرصتها و منابع نداریم.

وی با بیان اینکه مجمع نمایندگان استان به ضرورت یکدلی و همراهی برای حل مشکلات مردم تاکید دارد، تصریح کرد: با تاسی از سیره نمایندگان شهید استان امیدواریم که آن تجربه شیرین در این دوره نیز تکرار شود و با همدلی مشکلات استان کاهش یابد.

تربتی نژاد خاطرنشان کرد: نمایندگان استان با بهره گیری از رهنمودهای ارزشمند آیت الله نورمفیدی تا آخر در کنار مردم خواهد ماند و تنها راه برون رفت از وضعیت موجود تلاش عالمانه و مجدانه و بهره گیری از توان و انرژی مردم عزیز استان است.

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی با اشاره به وظیفه نظارتی مجلس خاطرنشان کرد: رفع مشکلات مردم به ویژه بیکاری نیازمند همت مضاعف و حرکت جدی تر مدیران اجرایی است و هر گونه کم کاری و ضعف در این مسیر قابل تحمل نیست.

به گفته وی، مردم از مجلس دهم انتظار دارند که با همکاری دولت محترم برای رفع معضل خانمانسوز بیکاری گامهای اساسی بردارند و این انتظار بحقی است که همه ما باید در جهت رفع مشکلات مردم گام برداریم.

نماینده مردم گرگان و آق قلا در مجلس شورای اسلامی بیکاری، رکود بخش صنعت و تولید ، کم آبی و به صرفه نبودن کشاورزی و آسیب های جدی زیست محیطی را از مهمترین معضلات استان برشمرد و افزود: باید از همه ظرفیت های ملی و استانی برای رفع معضلات استان برنامه ریزی و اقدام کرد.