«سکوت» به جشنواره فیلم کوتاه فرهنگ کالیفرنیا راه یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، جشنواره فرهنگ آمریکا از سال ۲۰۰۸ تا کنون در ماه سپتامبر برگزار می شود و به عنوان یک رویداد هنری هر ساله به معرفی فرهنگ، هنر و تمدن ایران می پردازد.

«سکوت» روایتگر یک روز از زندگی زنی ناشنوا است که به شغلی سخت و عجیب مشغول است و با تکنیک راپل (طناب) از ساختمان های بلند آویزان شده و نمای شیشه ای را می شوید. او که یک مادر است در این روز بخصوص در گذر از مقابل طبقه ای با حادثه ای روبرو شده و در حالی که هر روز جان خودش را به طناب ها می سپارد، امروز جان زنی را نجات می دهد.

در ترکیب هیات داوران جشنواره امسال نام رخشان بنی اعتماد و بهرام رادان در کنار دیگر داوران به چشم می خورد.

این فیلم در اولین حضور جشنواره ای خود موفق به دریافت جایزه بهترین کارگردانی از جشنواره «كار» شد و تا کنون در جشنواره های بین المللی و ملی متعددی به نمایش در آمده است.