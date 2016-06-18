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۲۹ خرداد ۱۳۹۵، ۹:۵۷

«سکوت» به جشنواره فیلم کوتاه فرهنگ کالیفرنیا راه یافت

«سکوت» به جشنواره فیلم کوتاه فرهنگ کالیفرنیا راه یافت

مستند «سکوت» به کارگردانی مریم پیربند به بخش مسابقه جشنواره فیلم کوتاه فرهنگ کالیفرنیا راه یافت.

به گزارش خبرگزاری مهر، جشنواره فرهنگ آمریکا از سال ۲۰۰۸ تا کنون در ماه سپتامبر برگزار می شود و به عنوان یک رویداد هنری هر ساله به معرفی فرهنگ، هنر و تمدن ایران می پردازد.

«سکوت» روایتگر یک روز از زندگی زنی ناشنوا است که به شغلی سخت و عجیب مشغول است و با تکنیک راپل (طناب) از ساختمان های بلند آویزان شده و نمای شیشه ای را می شوید. او که یک مادر است در این روز بخصوص در گذر از مقابل طبقه ای با حادثه ای روبرو شده و در حالی که هر روز جان خودش را به طناب ها می سپارد، امروز جان زنی را نجات می دهد.

در ترکیب هیات داوران جشنواره امسال نام رخشان بنی اعتماد و بهرام رادان در کنار دیگر داوران به چشم می خورد.

این فیلم در اولین حضور جشنواره ای خود موفق به دریافت جایزه بهترین کارگردانی از جشنواره «كار» شد و تا کنون در جشنواره های بین المللی و ملی متعددی به نمایش در آمده است.

کد مطلب 3688459

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