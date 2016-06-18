تبادل فناوری تولید واکسن بین ایران و هند کلیدخورد

بهمن عابدی کیاسری در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در راستای افزایش سطح توانمندی کشور در تولید واکسن های انسانی، موسسه رازی با انعقاد تفاهم نامه ای در صدد وارد کردن فناوری تولید واکسن پنتاوالان انسانی از هند است.

وی افزود: از سوی دیگر، طرف هندی خواستار انتقال فناوری یکی از واکسن های ویروسی انسانی از موسسه رازی به هند هستند.

عابدی کیاسری خاطرنشان کرد: هیات هندی در طول هفته گذشته نسبت به بررسی میدانی از توانمندی های موسسه رازی و بازدیدهای مورد نیاز از خطوط تولید اقدام کرده و قرار است یک هیات از موسسه رازی نیز در آینده نزدیک از شرکت تولید کننده واکسن پنتاوالان انسانی هند بازدید کند.

معاون امور بين‌الملل و توسعه تجارت جهانی موسسه رازی گفت: با توجه به اینکه موسسه رازی تولید کننده اجزای واکسن پنتاوالان از جمله دیفتری، کزاز و سیاه سرفه است و از طرف دیگر انستیتو پاستور ایران نیز واکسن هپاتیت B را تولید می‌کند ما به دنبال انتقال فناوری فرمولاسیون این واکسن ها و تولید واکسن پنتاوالان انسانی در داخل کشور هستیم.

به گفته وی، از طرف دیگر با توجه به سابقه طولانی موسسه رازی در تولید واکسن های ویروسی انسانی، طرف هندی تمایل به انتقال فناوری این واکسن ها از موسسه رازی دارد و در این زمینه تفاهم نامه مشترکی به امضای دو طرف رسیده است.

عابدی کیاسری گفت: در حال حاضر واکسن پنتاوالان از طریق وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به کشور وارد شده و سالیانه میلیون ها دلار ارز از کشور بابت این واردات خارج می‌شود.