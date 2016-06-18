تجویز و مصرف دارو در کشور پایش می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر فاطمه سلیمانی، اظهار کرد: دارو به عنوان کالایی استراتژیک در اغلب کشورهای جهان با دقت بالایی مشمول نظارت مستمر و مداخلات سیاستگذاری نظام مند است.

وی ادامه داد: روند مصرف و تجویز دارو با روش های معتبرسازی شده و بر مبنای نحوه توزیع دارو در سطح هرکشور و از طریق سنجه های معینی که سالانه توسط سازمان بهداشت جهانی تایید می شوند پایش می شود.

سلیمانی با بیان اینکه نظام سلامت در کشور ما نیز از این امر مستثنی نیست، تصریح کرد: این مهم با وجود زیرساخت های اختصاصی از طریق کمیته کشوری تجویز و مصرف منطقی دارو به ثبت و تحلیل داده های حاصل از نسخ و مقایسه نتایج ارزشمند این تحلیل ها می پردازد.

دبیر کمیته کشوری تجویز و مصرف منطقی داروی سازمان غذا و دارو، گفت: پایش روند تجویز و مصرف دارو در سطح ملی تنها به منظور کاهش مصرف دارو در کشور انجام نمی شود، بلکه این مهم در راستای بهبود پیامد های درمانی، کاهش عوارض ناخواسته دارویی، افزایش هزینه- اثربخشی پروتکل های درمان و پیگیری و ریشه یابی تغییرات قابل توجه در رفتار نسخه نویسی پزشکان و یا مصرف دارو توسط جامعه انجام می شود.

وی افزود: برای نمونه با توجه به تغییر بافت جمعیت در کشور و نیز تغییر روش زندگی در جامعه، افزایش شیوع بیماری های غیرواگیر (مانند دیابت، فشارخون، بیماریهای قلب و عروق) امری اجتناب ناپذیر خواهد بود، لذا تجویز و مصرف منطقی داروهای بیماری های مزمن بایستی متضمن تامین دسترسی آسان به داروهای مربوط و چه بسا افزایش میزان مصرف این داروها باشد.

سلیمانی اضافه کرد: از سوی دیگر در زمینه داروهایی همچون کورتیکواستروییدها، آنتی بیوتیک ها و داروهای تزریقی به ویژه در بخش سرپایی، نظام سلامت کشور با بهره گیری از سیاست های آموزشی، حاکمیتی و نظارتی در صدد افزایش کیفیت درمان، کاهش مصرف خودسرانه این داروها و طراحی دستورالعمل های بالینی مبتنی بر شواهد است.

وی در پایان تاکید کرد: در زمینه میزان مصرف و تجویز دارو در جهان استاندارد کمی معینی از طرف سازمان بهداشت جهانی اعلام نمی شود، بلکه با توجه به تعریف این سازمان از تجویز و مصرف منطقی دارو، مطلوب است نظام سلامت به سمتی حرکت کند که هر بیمار به داروی مناسب برای بیماری خود، در دوز مناسب برای مدت درمانی مناسب و با کمترین هزینه دسترسی داشته باشد.