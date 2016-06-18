تلاش برای ثبت لباس و موسیقی کردی به عنوان میراث فرهنگی کرمانشاه

اکرم طهماسبی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: استان کرمانشاه میراث‌دار تمدن کهن است و در عرصه‌های مختلف صنایع دستی و هنر صاحب نام و آوازه است.

طهماسبی با اشاره به تلاش برای ثبت میراث فرهنگی استان در عرصه‌های مختلف افزود: گویش گورانی، هنر چیغ بافی، گلیم بافی هرسین به عنوان میراث فرهنگی ناملموس استان در سال ۱۳۸۹ به ثبت ملی رسیده اند.

مسئول پرونده‌های ثبتی میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان کرمانشاه آیین‌های ازدواج در کرمانشاه، مهارت پخت نان، طب سنتی، موسیقی سنتی، موج بافی و مهارت‌های وابسته و تنبور نوازی را از آثاری عنوان کرد که به عنوان میراث فرهنگی کرمانشاه در سال ۱۳۹۰ به ثبت ملی رسیده‌اند.

وی بیان کرد: گیوه بافی اورانی، مراسم عزاداری در تکیه معاون‌الملک، مهارت چاقوسازی در کرند، فن‌آوری تهیه روغن حیوانی، نمدمالی، فن‌آوری تهیه نان برنجی، فن‌آوری تهیه کاک، مهارت ساخت تنبور کاسه‌ای، مهارت ساخت گیوه زنانه کرمانشاه، نوای دوزله، مهارت ساخت تنبور ترکه‌ای و نان سنتی ساجی نیز به نام کرمانشه ثبت ملی شده‌اند.

طهماسبی با بیان اینکه «مور» یا آوای سوگ در نواحی لَک نشین کرمانشاه به ثبت ملی رسیده است، افزود: شمال نوازی در منطقه اورامانات، مهارت و تکنیک قالی بافی سنقر، سراجی در کرمانشاه، آوای هوره و مهارت مرس بافی نیز در سال ۱۳۹۳ به نام کرمانشاه ثبت ملی شدند.

وی بازی زوران را از دیگر مشخصه‌های فرهنگی استان کرمانشاه نام برد و افزود: زوران، دانش سنتی کاربرد واحدهای اوزان و مقادیر، شاهنامه خوانی کُردی نیز در سال ۱۳۹۴ به نام کرمانشاه در فهرست آثار ملی قرار گرفتند.

طهماسبی به هنرها و آداب و رسومی اشاره کرد که خاص استان کرمانشاه نیازمند پاسداری فوری میراث فرهنگی ناملموس استان هستند و در این خصوص پوشاک مناطق کُردنشین را مثال زد که در سال ۱۳۸۸ به نام کرمانشاه و کردستان مطرح شد.

وی بیان کرد: موسیقی کُردی نیز نام کرمانشاه و کردستان را بر خود دارد و اما تعزیه کُردی و کوچ و زندگی عشایر ایل کلهر نیز نیازمند پاسداری فوری میراث فرهنگی ناملموس استان کرمانشاه هستند.

این مسئول در پایان ابراز امیدواری کرد: استان کرمانشاه بیش از پیش در عرصه‌‌های مختلف هنر و فرهنگ در ایران و جهان نام آور و شناخته شده باشد.