کاروان پارالمپیک ایران ۱۰ شهریورماه عازم ریو دوژانیرو می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت کمیته ملی پارالمپیک، به دنبال رایزنی ها و اقدامات انجام شده برای اعزام تیم ها و ورزشکاران پارالمپیکی ایران در رشته های مختلف به محل برگزاری بازی های پارالمپیک ۲۰۱۶ در ریودوژانیرو، زمان انجام آن قطعی و نهایی شد.

بر این اساس کاروان فرهنگی ورزشی ایران که قرار است با نام «منا» در پانزدهمین دوره بازیهای پارالمپیک شرکت کند، به صورت کامل و یکجا در تمام رشته ها، ۱۰ شهریورماه (چهارشنبه - ۳۱ اوت) تهران را به مقصد رویو دو ژانیرو ترک می کند. در این اعزام تمام تیم ها و ورزشکاران معلول ایران که سهمیه بازیهای پارالمپیک را کسب کرده اند همراه با مربیان و مسئولان مربوطه، حضور خواهند داشت.

اعزام کامل و یکجا تیم ها و ورزشکاران پارالمپیکی ایران به محل برگزاری بازیهای پارالمپیک در حالی انجام می شود که هر یک از آنها بلافاصله پس از اتمام رویدادهای خود، ریو دو ژانیرو را ترک کرده و راهی کشور می شوند.

پانزدهمین دوره بازی های پارالمپیک ۱۷ شهریورماه با برگزاری مراسم افتتاحیه در ریو دو ژانیرو آغاز می شود و ۲۸ شهریورماه هم مراسم اختتامیه این دوره بازی ها برگزار می شود. ورزش جانبازان و معلولان ایران تا به امروز موفق به کسب ۸۹ سهمیه برای حضور در این دوره از بازی ها شده است.

والیبال نشسته مردان و زنان (هر یک ۱۲ سهمیه)، بسکتبال با ویلچر (۱۲ سهمیه)، فوتبال پنج نفره (۱۰ سهمیه)، دو و میدانی (۱۹ سهمیه)، تیر و کمان (۷ سهمیه)، تیراندازی (۵ سهمیه)، وزنه برداری (۶ سهمیه)، جودو (۳ سهمیه)، قایقرانی (یک سهمیه)، دوچرخه سواری (یک سهمیه) و شنا (یک سهمیه) رشته هایی هستند که تا به امروز برای حضور در پانزدهمین دوره بازیهای پارالمپیک کسب سهمیه کرده اند.