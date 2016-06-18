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۲۹ خرداد ۱۳۹۵، ۱۰:۱۴

کاروان پارالمپیک ایران ۱۰ شهریورماه عازم ریو دوژانیرو می شود

کاروان پارالمپیک ایران ۱۰ شهریورماه عازم ریو دوژانیرو می شود

کاروان ورزش جانبازان و معلولان ایران به منظور حضور در پانزدهمین دوره بازیهای پارالمپیک ۱۰ شهریورماه عازم ریو دوژانیرو می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت کمیته ملی پارالمپیک، به دنبال رایزنی ها و اقدامات  انجام شده برای اعزام تیم ها و ورزشکاران پارالمپیکی ایران در رشته های مختلف به محل برگزاری بازی های پارالمپیک ۲۰۱۶ در ریودوژانیرو، زمان انجام آن قطعی و نهایی شد.

بر این اساس کاروان فرهنگی ورزشی ایران که قرار است با نام «منا» در پانزدهمین دوره بازیهای پارالمپیک شرکت کند، به صورت کامل و یکجا در تمام رشته ها، ۱۰ شهریورماه (چهارشنبه - ۳۱ اوت) تهران را به مقصد رویو دو ژانیرو ترک می کند. در این اعزام تمام تیم ها و ورزشکاران معلول ایران که سهمیه بازیهای پارالمپیک را کسب کرده اند همراه با مربیان و مسئولان مربوطه، حضور خواهند داشت.

اعزام کامل و یکجا تیم ها و ورزشکاران پارالمپیکی ایران به محل برگزاری بازیهای پارالمپیک در حالی انجام می شود که هر یک از آنها بلافاصله پس از اتمام رویدادهای خود، ریو دو ژانیرو را ترک کرده و راهی کشور می شوند.

پانزدهمین دوره بازی های پارالمپیک ۱۷ شهریورماه با برگزاری مراسم افتتاحیه در ریو دو ژانیرو آغاز می شود و ۲۸ شهریورماه هم مراسم اختتامیه این دوره بازی ها برگزار می شود.  ورزش جانبازان و معلولان ایران تا به امروز موفق به کسب ۸۹ سهمیه برای حضور در این دوره از بازی ها شده است.

والیبال نشسته مردان و زنان (هر یک ۱۲ سهمیه)، بسکتبال با ویلچر (۱۲ سهمیه)،  فوتبال پنج نفره (۱۰ سهمیه)، دو و میدانی (۱۹ سهمیه)، تیر و کمان (۷ سهمیه)، تیراندازی (۵ سهمیه)، وزنه برداری (۶ سهمیه)، جودو (۳ سهمیه)، قایقرانی (یک سهمیه)، دوچرخه سواری (یک سهمیه) و شنا (یک سهمیه) رشته هایی هستند که تا به امروز برای حضور در پانزدهمین دوره بازیهای پارالمپیک کسب سهمیه کرده اند.

کد مطلب 3688463

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