اسلام آباد دیگر نمی تواند از مهاجران افغانستانی میزبانی کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از «اکسپرس نیوز»، «طارق فاطمی» دستیار ویژه نخست وزیر پاکستان در امور خارجه گفت: پاکستان دیگر نمی تواند بیش از این پذیرای حضور مهاجران افغانستانی در کشور باشد و باید هر چه زودتر به کشور خود باز گردند.

وی در ادامه افزود: ما در ۳۰ سال گذشته پذیرای سه میلیون مهاجر افغانستانی بوده ایم و دیگر نمی توانیم بیش از این از آنها میزبانی بعمل آوریم، بهتر است این مهاجرین با عزت تمام به کشور خود برگردند. ما به همکاری خود با «اشرف غنی» رئیس جمهور افغانستان ادامه می دهیم و برای حل و فصل مسایل دوجانبه «سرتاج عزیز» مشاور امور خارجه پاکستان از وزیر خارجه افغانستان برای سفر به اسلام آباد دعوت بعمل آورده است.

وی در ادامه تصریح کرد: گروه چهار جانبه افغانستان، پاکستان، چین و آمریکا مسئولیت مذاکرات صلح افغانستان را بعهده دارند. اما پس از حمله هوایی هواپیمای بدون سرنشین آمریکایی و کشته شدن «ملا اختر منصور» رهبر سابق طالبان در ۲۱ مه، مذاکرات صلح افغانستان با مشکلی اساسی روبرو شده است.

قرار است وزیر مهاجرت افغانستان در ۱۹ ژوئیه برای حل مسایل مهاجران افغانستانی به اسلام آباد سفر کند و در مورد ادامه حضور این مهاجران با مقامات پاکستانی بحث و تبادل نظر کند.