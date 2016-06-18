نتایج قرعه کشی عتبات دانشگاهیان امروز اعلام می شود

سید محمدرضا فقیهی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به پایان ثبت نام پانزدهمین دوره عتبات دانشگاهیان گفت: ثبت نام از دانشگاهیان متقاضی تشرف به عتبات عالیات از دهم خرداد ماه در سایت لبیک آغاز شد و تا ساعت ۱۵ روز ۲۷ خرداد ماه ادامه یافت. در این مدت بیش از ۹۰ هزار نفر از دانشگاهیان جهت تشرف به عتبات عالیات ثبت نام کردند.

وی ادامه داد: قرعه کشی امروز ۲۹ خرداد ماه به صورت اینترنتی انجام شد و نتایج نهایی تا ظهر امروز از سایت لبیک به اطلاع زائرین خواهد رسید. داوطلبان با مراجعه به سایت و وارد کردن کد ملی می توانند از وضعیت خود در قرعه کشی عتبات دانشگاهیان مطلع شوند.

وی افزود: بیشترین گروه ثبت نام کنندگان به ترتیب به دانشجویان متاهل، پسران دانشجو، دختران دانشجو مجرد و در رتبه آخر به اساتید و کارکنان دانشگاه ها اختصاص دارد.

فقیهی خاطرنشان کرد: دراین دوره ۳۳۰ کاروان اعزام خواهد شد که به دلیل استقبال دانشگاهیان احتمال افزایش کاروان ها وجود دارد.

وی ادامه داد: در این دوره بیش از ۱۳ هزار نفر از دانشگاهیان کشور از مرداد لغایت آبان ماه سال جاری به عتبات عالیات اعزام خواهند شد.