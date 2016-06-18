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۲۹ خرداد ۱۳۹۵، ۱۰:۰۵

اعزام ۱۳هزار نفر؛

نتایج قرعه کشی عتبات دانشگاهیان امروز اعلام می شود

نتایج قرعه کشی عتبات دانشگاهیان امروز اعلام می شود

رئیس ستاد عمره و عتبات دانشگاهیان گفت: قرعه کشی عتبات دانشگاهیان به صورت اینترنتی امروز انجام شد، داوطلبان با مراجعه به سایت لبیک و وارد کردن کد ملی می توانند از نتیجه قرعه کشی مطلع شوند.

سید محمدرضا فقیهی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به پایان ثبت نام پانزدهمین دوره عتبات دانشگاهیان گفت: ثبت نام از دانشگاهیان متقاضی تشرف به عتبات عالیات از دهم خرداد ماه در سایت لبیک آغاز شد و تا ساعت ۱۵ روز ۲۷ خرداد ماه ادامه یافت. در این مدت بیش از ۹۰ هزار نفر از دانشگاهیان جهت تشرف به عتبات عالیات ثبت نام کردند.

وی ادامه داد: قرعه کشی امروز ۲۹ خرداد ماه به صورت اینترنتی انجام شد و نتایج نهایی تا ظهر امروز از سایت لبیک به اطلاع زائرین خواهد رسید. داوطلبان با مراجعه به سایت و وارد کردن کد ملی می توانند از وضعیت خود در قرعه کشی عتبات دانشگاهیان مطلع شوند.

وی افزود: بیشترین گروه ثبت نام کنندگان به ترتیب به دانشجویان متاهل، پسران دانشجو، دختران دانشجو مجرد و در رتبه آخر به اساتید و کارکنان دانشگاه ها اختصاص دارد.

فقیهی خاطرنشان کرد: دراین دوره ۳۳۰ کاروان اعزام خواهد شد که به دلیل استقبال دانشگاهیان احتمال افزایش کاروان ها وجود دارد.

وی ادامه داد: در این دوره بیش از ۱۳ هزار نفر از دانشگاهیان کشور از مرداد لغایت آبان ماه سال جاری به عتبات عالیات اعزام خواهند شد.

کد مطلب 3688465
زهرا سیفی

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    نظرات

    • شقایق معاونی ۱۲:۳۵ - ۱۳۹۵/۰۳/۲۹
      0 0
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      طرحی خوب
    • شقایق معاونی ۱۲:۳۸ - ۱۳۹۵/۰۳/۲۹
      0 0
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      طرحی مذهبی و خوب
    • پریسا اسماعیلی ۱۴:۳۶ - ۱۳۹۵/۰۳/۲۹
      0 0
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      چرا هنوز در سایت لبیک نتایج رو قرار ندادند؟

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