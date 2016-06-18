یکی دیگر از مظنونان حملات تروریستی بروکسل دستگیر شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آلمان، یکی از مقامات پلیس بلژیک با اعلام این خبر افزود: مظنون بازداشتی فردی ۳۰ ساله به نام «یوسف E.A» و متولد بلژیک است، اتهام وی مشارکت در فعالیت یک گروه تروریستی، قتل و اقدامات تروریستی به عنوان مجری و همدست می شود.

از زمان حملات تروریستی ۲۲ مارس در ایستگاه مترو و فرودگاه بروکسل تاکنون هشت مظنون به مشارکت در این حملات بازداشت شده اند.



فرد دستگیره شده اخیر در خانه ای در فاصله دو کیلومتری بروکسل بوده است، در عین حال به گفته دادستانی، این محل احتمالا جای مخفیگاه تروریست ها بوده و آن ها در روز حمله تروریستی بروکسل از همین خانه به سمت ایستگاه مترو حرکت کرده اند.



از سوی دیگر دادستانی بروکسل از اتهام «اسامه کریم» مظنون سوئدی سوری تبار به دست داشتن حمله های تروریستی بروکسل و پاریس، خبر داد.