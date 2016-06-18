  1. بین الملل
  2. اروپا
۲۹ خرداد ۱۳۹۵، ۱۱:۲۵

یکی دیگر از مظنونان حملات تروریستی بروکسل دستگیر شد

یکی دیگر از مظنونان حملات تروریستی بروکسل دستگیر شد

پلیس بلژیک از دستگیری یکی دیگر از مظنون حملات تروریستی بروکسل خبر داد.

 به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آلمان، یکی از مقامات پلیس بلژیک با اعلام این خبر افزود: مظنون بازداشتی  فردی ۳۰ ساله به نام «یوسف  E.A» و متولد بلژیک است، اتهام وی مشارکت در فعالیت یک گروه تروریستی، قتل و اقدامات تروریستی به عنوان مجری و همدست می شود.

از زمان حملات تروریستی ۲۲ مارس در ایستگاه مترو و فرودگاه بروکسل تاکنون هشت مظنون به مشارکت در این حملات بازداشت شده اند.

فرد دستگیره شده اخیر در خانه ای در فاصله دو کیلومتری بروکسل بوده است، در عین حال به گفته دادستانی، این محل احتمالا جای مخفیگاه تروریست ها بوده و آن ها در روز حمله تروریستی بروکسل از همین خانه به سمت ایستگاه مترو حرکت کرده اند.

از سوی دیگر دادستانی بروکسل از اتهام «اسامه کریم» مظنون سوئدی سوری تبار به دست داشتن حمله های تروریستی بروکسل و پاریس، خبر داد.

 

کد مطلب 3688468
شقایق لامع زاده

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها