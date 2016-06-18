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۲۹ خرداد ۱۳۹۵، ۱۰:۱۳

برای رفع ابهام در برخی اوزان؛

شورای فنی کشتی آزاد امروز تشکیل جلسه می‌دهد

شورای فنی کشتی آزاد امروز تشکیل جلسه می‌دهد

اعضای شورای فنی تیمهای ملی کشتی آزاد امروز با هدف بررسی آخرین وضعیت ملی‌پوشان برای حضور در المپیک و رفع برخی ابهامات تشکیل جلسه می‌دهند.

به گزارش خبرنگار مهر، نشست شورای فنی کشتی آزاد راس ساعت ۱۵ امروز در محل فدراسیون کشتی برپا خواهد شد که اعضای شورا در ابتدای نشست با توجه به گزارش کادر فنی به بررسی عملکرد آزادکاران اعزامی به جام جهانی آمریکا خواهند پرداخت.

همچنین قرار است اعضای شورای فنی در انتخاب نمایندگان المپیکی برخی از اوزان دست به تصمیمات تازه ای بزنند. بدین تریتب مقرر خواهد شد که نمایندگان برخی از اوزان با برگزاری رقابتهای انتخابی به دوبنده تیم ملی برسند یا با حضور در تورنمنت های مختلف پیش رو بتوانند در ترکیب تیم قرار گیرند.

البته در حال حاضر وضعیت سه وزن از ترکیب تیم المپیکی کشتی آزاد ایران مشخص شده و از هم اکنون می توان حسن رحیمی در وزن ۵۷ کیلوگرم، حسن یزدانی در ۷۴ کیلوگرم و علیرضا کریمی در وزن ۸۶ کیلوگرم را به عنوان مسافران المپیک ریو به حساب آورد. از سویی دیگر اعضای شورای فنی قصد دارند در نشست امروز خود در خصوص اوزان ۶۵، ۹۷ و ۱۲۵ تصمیم گیری کرده و نحوه انتخاب نفرات مورد نظر را بررسی و مصوب کنند.

گفته می شود حضور برخی آزادکاران در تورنمنت بین المللی ارمنستان نیز در نشست امروز مورد بحث قرار خواهد گرفت و ممکن است با توجه به عملکرد آزادکاران در جام جهانی، این اعزام نیز منتفی یا قطعی شود.

کد مطلب 3688469

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