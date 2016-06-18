علی‌اصغر ایزدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: دانش‌آموزان حاشیه شهر در اوقات تابستان، ۹۰ درصد وقت خود را به بطالت می‌گذرانند و در معرض آسیب قرار دارند.

وی افزود: با توجه به اینکه این دانش‌آموزان وضعیت مالی مناسب و شرایط لازم برای شرکت در کلاس‌های اوقات فراغت مرکز شهر را ندارند، بنابراین تمام دستگاه‌های متولی برای تحت پوشش قرار دادن این دانش‌آموزان به منظور برگزاری پایگاه‌های مهارت‌آموزی اوقات فراغت در حاشیه شهر اقدامات لازم را انجام دهند.

معاون فرهنگی و پرورش اداره کل آموزش‌وپرورش استان تصریح کرد: امسال ۱۵۰ پایگاه اوقات فراغت برای دانش‌آموزان خراسان شمالی در ایام تابستان راه‌اندازی می‌شود.

ایزدی با اشاره به اینکه سال گذشته تعداد ۹۲ پایگاه اوقات فراغت در سطح استان برپا شد، گفت: امسال در مقایسه با سال گذشته برپایی پایگاه‌های اوقات فراغت در خراسان شمالی ۳۰ درصد افزایش‌یافته است.

وی اظهار داشت: امسال پایگاه‌های اوقات فراغت استان با بیش از ۲۰۰ برنامه فرهنگی در پنج محور فرهنگی هنری با ۵۰ عنوان فعالیت، قرآن و معارف با ۳۰ عنوان فعالیت، کمیته تربیت‌بدنی با ۳۰ عنوان برنامه برای اوقات فراغت دانش‌آموزان در نظر گرفته‌شده است.

معاون فرهنگی و پرورش اداره کل آموزش‌وپرورش استان تصریح کرد: سال گذشته بیش از ۳۶ هزار دانش‌آموز جذب پایگاه‌های اوقات فراغت شدند که این تعداد یک‌سوم جامعه هدف ما را تشکیل می‌دهد.