آغاز انتخاب رشته در کنکور ارشد از فردا /ظرفیت ۱۷۱ هزار نفری پذیرش

دکتر حسین توکلی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: دفترچه راهنمای انتخاب رشته‌های تحصیلی (شماره ۲) این آزمون که شامل شرایط، ضوابط و ظرفیت پذیرش رشته‌ها است از روز پنجشنبه ۲۷ خرداد ۹۵ در پایگاه اطلاع‌رسانی سازمان سنجش منتشر شده است.

وی افزود: به داوطلبان مجاز به انتخاب رشته توصیه می شود که در این مدت نسبت به مطالعه دفترچه اقدام کنند. داوطلبان می توانند حداکثر ۱۰۰ کدرشته محل را از میان کدرشته محل های مجاز خود انتخاب کرده و در فرم پیش نویس انتخاب رشته وارد کنند.

توکلی یادآور شد: داوطلبان مجاز در روزهای ۳۰ خرداد تا ۲ تیرماه می تواند کدرشته محل های انتخابی را در فرم الکترونیکی انتخاب رشته وارد کنند و نسبت به دریافت کد پیگیری اقدام کنند.

مشاور عالی سازمان سنجش آموزش کشور خاطرنشان کرد: از تعداد ۷۶۱ هزار و ۲۷۳ نفر ثبت نام کننده در آزمون کارشناسی ارشد، تعداد ۵۶۶ هزار و ۱۵۸ داوطلب در جلسه آزمون حاضر بودند که از میان حاضرین در جلسه، تعداد ۴۴۴ هزار و ۵۳۹ داوطلب مجاز به انتخاب رشته شدند.

وی درباره ظرفیت پذیرش در این دوره از آزمون کارشناسی ارشد سال ۹۵ گفت: ظرفیت پذیرش ۱۷۱ هزار و ۳۱۰ نفر است.