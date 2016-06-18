تصاویر مجلل ترین خودروی مفهومی دنیا/ بدون داشبورد و فرمان

به گزارش خبرگزاری مهر، شرکت «رولز رویس» انگلیس اولین خودروی مفهومی را با نام ۱۰۳EX در تاریخ ۱۰۵ ساله خود طراحی کرد. این خودروی منحصر از فضای داخلی مجللی بر خوردار است.

از ویژگی ۱۰۳EX این است که نیازی به راننده ندارد و می تواند به صورت خودران حرکت کند.

به گفته طراحان این خودرو مفهومی، در آن فرمان، داشبورد و تجهیزاتی که برای کنترل در اتومبیل های فعلی و جود دارد، دیده نمی شود.

صندلی های آن نوعی مبلمان پوشیده از ابریشم است و فضای داخلی آن می تواند سه نفر را در خود جای دهد. صفحه نمایشگری در ۱۰۳EX تعبیه شده که می تواند اطلاعاتی را راجع به سفر، مقصد، زمان رسیدن و حتی افراد احتمالی که ملاقات خواهید کرد را به کاربر خود ارائه دهد.

در محصول جدید «رولز رویس» دو موتور برقی ۲۵۰ کیلو واتی قرار گرفته است. ۱۰۳EX به طول ۵.۹ متر و عرض ۱.۶ متر است. چرخ های این خودرو مفهومی ۲۸ اینچ و ترکیبی از فلزات مختلف هست که آلومنیوم سهم ۶۵ درصدی به خود اختصاص داده و قسمت بالای آن با شیشه ای تیره رنگ تزیین شده است.