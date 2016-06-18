فروش قبر از ۱۰۰ میلیون تا یک میلیارد در تهران!

اقتصاد آنلاین نوشت: بهشت زهرا (س) کماکان محل اصلی دفن اموات تهرانی‌هاست اما به جز بهشت زهرا چندین آرامگاه دیگر نیز در تهران وجود دارد که اکثر آنها در جوار امامزاده‌ها ایجاد شده‌اند. این در حالی است که ساماندهی گورستان جدید پایتخت از سال ۹۱ تا امروز به سرانجام نرسیده است.



قیمت نجومی قبر در تهران از خبرهایی است که هر چند وقت یک بار به آن پرداخته می‌شود و سپس به فراموشی سپرده می‌شود. مساله‌ای که نه تنها امامزاده صالح که دیگر گورستان‌های تهران هم با آن مواجه هستند. از سال ۸۶ اعلام شده بود که بهشت زهرا دیگر برای پذیرش مردگان ظرفیتی ندارد با این وجود تا امروز که نزدیک ده سال از این تاریخ می گذرد کماکان مردگان در بهشت زهرا دفن می شوند.



پذیرش روزانه ۱۵۱ متوفی در بهشت زهرای تهران



آمارهای رسمی از سازمان ثبت احوال کشور که متولی ثبت حیات اعم از تولد و فوت در شناسنامه و اطلاعات جمعیتی کشور است حاکی از آن است که تهران از سال ۸۵ تا سال ۸۹ به طور میانگین سالانه بیش از ۵۹ هزار فوتی داشته است که می توان این گونه عنوان کرد که روزانه ۱۶۲ تهرانی بر اثر حوادث طبیعی و غیرطبیعی فوت می کنند.آمارها نشان می‌دهد بی‌احتیاطی در رانندگی، عدم دقت در استفاده از وسایل گازسوز و بی توجهی به سلامت جسمانی از مهم‌ترین دلایل مرگ در پایتخت است.



البته به گفته مسئولان وزارت بهداشت در سال‌های اخیر دلایلی مانند آلودگی هوای تهران هم مزید بر علت شده تا این آمار افزایش یابد. بر اساس آمارهای منتشرشده از سوی سازمان بهشت زهرای تهران، پایتخت در ۹ ماهه نخست سال جاری ۳۵ هزار و ۵۵۸ فوتی پذیرش داشته است که از این تعداد ۱۹ هزار و ۹۲۲ مورد مرد و ۱۳ هزار و ۸۷۹ مورد زن بوده اند. آمارها نشان می دهد در سال ۹۰ حدود ۸۴۸ نوزاد در سازمان بهشت زهرای تهران به عنوان نوزاد فوت شده پذیرش شده است. همچنین بر اساس اعلام آمارها «سکته قلبی» علت بیشترین مرگ تهرانی ها بوده است که در رایانه بهشت زهرا ثبت شده است.



در سال ۹۴ آمار کل پذیرش شدگان در بهشت زهرای تهران ۵۰ هزار و ۴۵۶ متوفی بوده است که نسبت به سال ۸۸ حدود ۵/۴ درصد افزایش داشته است. با اینکه بهشت‌زهرا به افراد بی‌بضاعت قبر رایگان اختصاص داده است، اما قانون بالاشهری و پایین شهری اینجا هم حاکم است. هزینه واگذاری هرقبر در قطعات ۲۰۰ تا ۲۵۸ (فاز دوم آرامستان) بهشت زهرا(س) تا سقف هفتاد درصد ظرفیت به قیمت یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان، از سقف هفتاد تا هشتاد درصد چهار میلیون تومان، تا نود درصد ظرفیت شش میلیون تومان و در ظرفیت نود تا صد درصد ۸ میلیون تومان تعیین می‌شود. هزینه واگذاری هر قبر در کلیه قطعات فاز اول این آرامستان قطعات یک تا ۱۱۲ به جز قطعات ۳۲، ۳۵، ۸۴، ۸۶ تا ۱۰۰ به قیمت ۲۰ میلیون تومان و قطعات ۳۲، ۳۵، ۸۴، ۸۶ تا ۱۰۰ به قیمت ۱۷ میلیون تومان فروخته می‌شود.



شاه عبدالعظیم



تهران علاوه بر بهشت زهرا چندین آرامستان دیگر هم دارد که قیمت قبر در امامزاده‌ها از بهشت‌زهرا هم عجیب‌تر است. معمولا دفن اموات در این امامزاده‌ها که اغلب داخل شهر قرار دارند، ممنوع است. به همین دلیل در این اماکن هم شاهد قیمت‌های نجومی هستیم. قیمت هر قبر در قسمت صحن شاه عبدالعظیم، ۶۰۰ میلیون تومان است؛ اما قیمت‌ها بالاتر هم می رود و تا یک میلیارد تومان هم می رسد. قیمت دیگر مکان های حرم هم از ۲۵ میلیون تومان شروع می شود و به ۵۰ میلیون تومان می رسد.



امامزاده پنج تن لویزان



امامزاده پنج تن که مرقد پنج برادر است در لویزان قرار دارد. گورستان عمومی لویزان نیز در کنار امامزاده پنج تن واقع شده و مساحت آن به سه هکتار می‌رسد. در این گورستان هم قیمت قبر متغیر است و از ۴۰ میلیون شروع می‌شود و به ۸۰ میلیون و حتی بالاتر می‌رسد.



امامزاده صالح فرحزاد



بقعه حضرت امامزاده صالح (ع) از نوادگان حضرت امام زین العابدین (ع) با داشتن سابقه‌ای طولانی یکی از اماکن مقدس قدیمی و شناخته شده و در منطقه فرحزاد است. قیمت قبر در این امامزاده که به پیکر شش شهید گمنام هم متبرک شده، از ۱۰۰ میلیون به بالا تعیین شده است. بالا بودن قیمت قبر در این امامزاده به شورای شهر تهران هم کشیده شده و اعضای آن در پی حل این معضل هستند. مجتبی شاکری، عضو کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر، اسفند سال ۹۴ در هفتاد و پنجمین جلسه چهارمین دوره این شورا گفته است: قیمت یک قبر در امامزاده صالح هم‌اکنون ۷۰۰ میلیون تومان است. چه کسی توانایی چنین خریدی دارد؟ بنابراین باید در این زمینه به صورت جدی رسیدگی شود.



امامزاده اسماعیل چیذر



امامزاده اسماعیل چیذر از پسران امام هفتم شیعیان، امام موسی کاظم (ع) است که آرامگاه او در جنوب چیذر و بالای بزرگراه صدر واقع شده است. قیمت قبر در اینجا هم سر به فلک کشیده و بالای ۱۰۰ میلیون تومان است.



ابن بابویه



ابن بابویه نخستین گورستان شهر ری و دومین گورستان تهران است که بسیاری از مشاهیر ایران در آن دفن شدند. نام این گورستان برگرفته از نام محمد بن بابویه معروف به شیخ صدوق یکی از فقها و دانشمندان شیعه است که آرامگاه او در آنجا واقع شده است. خرید قبر در این آرامگاه هم برای افراد بین ۵۰ تا ۶۰ میلیون تومان آب می‌خورد.



امامزاده عبدالله شهرری



حسین ابوعبدالله، فرزند عبدالله ابن عباس و از نواده‌های امام زین‌العابدین (ع) است. گورستان امامزاده عبدا... در شهر ری است و دفن مردگان مگر در گورهای از پیش خریداری شده در آنجا از دهه پنجاه متوقف شده‌است. مجموعه گورستان امامزاده عبدا... سال ۷۸ در فهرست آثار ملی کشور ثبت شد. این گورستان معروف هم گران‌ترین قبرهای پایتخت را در اختیار دارد و افرادی که بخواهند عزیزانشان را در این آرامستان دفن کنند باید ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیون تومان بپردازند.



تمدید ۳۰ ساله دفن مردگان تهران



در حالی قیمت قبرستان های تهران سر به فلک می کشد که احداث گورستان در شرق و غرب پایتخت تنها در حد یک ایده که از سوی مدیران شهری نیز دنبال می شود، ماند. اما به نظر می رسد احداث گورستانی در جنوب شهر تهران به مرحله عملیاتی نزدیک می شود. بعد از دو سال نگرانی از اتمام ظرفیت گورستان کنونی پایتخت مسئولان شهری از تفاهم نهایی برای تملک زمین جدید گورستان پایتخت می گویند.سال گذشته رحمت ا... حافظی، رئیس کمیسیون سلامت شورای شهر تهران از نهایی شدن تفاهم نامه تملک مکان جدید بهشت زهرا خبر داد و گفت: ظرفیت گورستان جدید پایتخت معادل بهشت زهرای کنونی است و دست‌کم تهرانی ها تا ۳۰ سال نباید نگرانی برای دفن مردگانشان داشته باشند.