به گزارش خبرگزاری مهر، محسن جلال‌پور با اشاره به منویات مقام معظم رهبری در خصوص اقتصاد به عنوان اولویت اول کشور گفت: رهبر معظم انقلاب در ماه‌های گذشته، بارها اولویت اصلی کشور را مسائل اقتصادی اعلام کرده‌اند و رئیس‌جمهور بارها بر نقش و اهمیت بخش خصوصی در اقتصاد کشور تأکید کرده است. رئیس مجلس خبر داده که نمایندگان قصد دارند آئین نامه داخلی مجلس را بازبینی کنند تا شرایط برای حضور نماینده بخش‌خصوصی در صحن علنی و اظهارنظر درباره مسائل اقتصادی کشور فراهم شود و معاون اول رئیس جمهور نیز هفته گذشته، در چند اظهار نظر به اهمیت نقش اتاق ایران در سیاست گذاری و سپردن امور به بخش خصوصی تأکید کرده است.

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران افزود: اقتصاد ایران در پیچیده ترین دوران چند دهه گذشته به سر می برد و اقتصاددانان طیف‌های مختلف بیشتر از هر زمان دیگری معتقدند دور شدن دولت از بنگاه‌داری، تحکیم پایه‌های مالکیت و شفاف شدن قواعد بازی برای سپردن امور به بخش خصوصی لازم و ضروری است.

وی تصریح کرد: بخش خصوصی از بازیگران متعدد، بزرگ و صاحب نفوذی تشکیل شده که در بخش‌های مختلف با یکدیگر رقابت می‌کنند. حال این پرسش مطرح می شود که حاکمیت چگونه می‌تواند در سیاستگذاری از بخش‌خصوصی بازی بگیرد در حالی که در این بخش هم، دیدگاهها یکسان نیست و برای مشکلات مختلف اقتصادی، نسخه‌های گوناگون توصیه می‌شود؟

به گفته جلال‌پور، پاسخ صحیح بخش خصوصی به این پرسش در شرایط کنونی بسیار اهمیت دارد و بیش تر از آن، وحدت رویه و اتحاد بیشتر و تشدید روحیه همکاری جمعی است که کنش‌گران و نظریه‌پردازان و نمایندگان بخش خصوصی باید آن را به نمایش بگذارند؛ اگرچه گفته می‌شود، روحیه همکاری جمعی میان ایرانیان ضعیف است اما از آن جا که بخش خصوصی پس از چند دهه حاشیه‌نشینی، فرصت ابراز وجود مجدد و نقش آفرینی دوباره در اقتصاد ملی پیدا کرده است، حتما این گزاره را مدنظر قرار می‌دهد که هیچ چیز جز کار جمعی و تلاش برای رسیدن به یک هدف مشترک نمی‌تواند تأمین کننده منافع همه فعالان این بخش باشد. سئوال این است که تشکل‌های بخش خصوصی و به خصوص اتاق ایران، در شرایط جدید اقتصاد ایران چه نقشی می توانند ایفا کنند؟ و اینکه بخش خصوصی را حول چه موضوعی می‌شود متحد و منجسم کرد؟