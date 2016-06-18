به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه لبنانی المنار، حزب الله با صدور بیانیه ای به شایعات منتشر شده در رسانه ها در خصوص درگیری نیروهای این گروه با ارتش سویه واکنش نشان داد.

بر اساس این گزارش، حزب الله لبنان در بیانیه خود ضمن تکذیب این شایعات، اعلام کرد: طی روزهای اخیر، برخی رسانه‌های بیگانه تمام هم و غم خود را صرف دروغ‌پردازی‌هایی نظیر درگیری نیروهای حزب الله با ارتش سوریه کردند.

در ادامه بیانیه حزب الله لبنان آمده است: شهادت شماری از اعضای مقاومت لبنان در حومه حلب سوریه و مناطق دیگر این کشور طی روزهای اخیر، در جریان درگیری‌های مستقیم با تروریست‌های تکفیری اتفاق افتاد و نه ارتش سوریه!

حزب الله در پایان بیانیه خود آورده است: میان حزب الله و ارتش سوریه هیچ درگیری اتفاق نیفتاده است و روابط دو طرف بر پایه اصول انسانی و شرافت مبتنی است.