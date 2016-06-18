۴ شکارچی متخلف در قزوین دستگیر شدند

سیاوش شمسی پور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: یک نفر شکارچی متخلف در دربند سنگان منطقه شکارو تیر اندازی ممنوع طارم با یک قبضه اسلحه متعلق به غیر که اقدام به شکار دو راس کل کرده بود توسط ماموران یگان حفاظت محیط زیست طارم دستگیر شد.

سرپرست اداره کل حفاظت محیط زیست استان قزوین گفت: ماموران اجرایی یگان حفاظت و ضابط دادگستری مستقر در محیط بانی طارم در حین گشت وکنترل به یک نفر متخلف، که اقدام به شکار دو راس کل با یک قبضه سلاح شکاری متعلق به غیر نموده بود برخورد و وی را دستگیر می کنند.

سرپرست اداره کل ادامه داد: در عملیا تی مشابه ماموران یگان حفاظت محیط زیست شهرستان قزوین و یگان حفاظت محیط زیست اداره کل در منطقه کوهین موفق به دستگیری سه نفر شکارچی که اقدام به شکار دو راس گراز با یک قبضه سلاح شکاری قاچاق و دو قبضه سلاح شکاری گلوله زن و ساچمه ای کرده بودند را دستگیرکردند.

وی تصریح کرد: پرونده شکارچیان متخلف برای رسیدگی به مراجع قضایی ارسال شد.