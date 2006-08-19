به گزارش خبرگزاري مهر، ويژه برنامه "آخرين آغاز" كه در گروه اجتماعي شبكه اول سيما با مشاركت دفتر امور حج و زيارت سازمان صدا و سيما تهيه شده، روزهاي يكشنبه و سه شنبه 29 و 31 مردادماه به مدت 120 دقيقه ساعت 22:50 دقيقه از شبكه اول سيما پخش مي شود.

ارتباط مستقيم با سيستان و بلوچستان، پخش گزارش هاي ويژه و مستند از غار حرا، مدينه منوره و مسجد النبي و اجراي برنامه موسيقي گروه كر و هنرمنداني چون پيام عزيزي، امير كريمي، بيژن خاوري، عبدالحسين مختاباد و اجراي برنامه از سوي گروه تواشيح برخي بخش هاي متنوع اين ويژه برنامه است.

همچنين در اين دو ويژه برنامه با استاد قاضي عسگر معاون پژوهشي بعثه مقام معظم رهبري و قادر فاضلي به عنوان كارشناس در خصوص تاريخ بعثت، انتخاب پيامبر خدا، حضرت محمد (ص) به عنوان آخرين پيام آور، ويژگي هاي زندگي اجتماعي و ديني، رسول خدا و چگونگي تشكيل دولت اسلامي گفتگو مي شود.

ويژه برنامه "آخرين آغاز" به تهيه كنندگي اميرحسين خرمشاهي تهيه مي شود و فرزاد حسني علاوه بر سرپرستي نويسندگان، اجراي اين برنامه را بر عهده دارد.