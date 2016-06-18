عضو هیات مدیره خیران فرهنگ ساز و شهرساز شیراز در گفتگو با خبرنگار مهر، عنوان کرد: کتاب، لباس، دارو و هر وسایل که مورد نیاز شهروندان نیست در این سراهای مهربانی، جمع‌آوری و به افراد نیازمند اهدا می شود.

داریوش نوید گویی گفت: یکی از این سراهای مهربانی در شمال شیراز ساخته می شود و سه مکان دیگر نیز تا پایان امسال در جنوب شهر با هدف توزیع هدایای مردم به اقشار کم درآمد و نیازمند به بهره برداری خواهد رسید.

وی ادامه داد: در حال حاضر یک سرای مهربانی در شیراز با کمک مجمع خیرین شهرساز و فرهنگ‌ساز ایجاد شده که مورد استقبال مردم قرار گرفته است.

عضو هیات مدیره خیران فرهنگ ساز و شهرساز شیراز گفت: در دو سال گذشته ۱۲۰ میلیارد ریال طرح‌ مختلف فرهنگی و شهرسازی در زمینه‌های مختلف توسط خیران این مجمع ایجاد شده است.