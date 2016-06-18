۶۰ هزار تن ذرت از مزارع کرمان برداشت می شود

فریدون آهنگری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به کاشت محصولات زراعی نظیر گندم، کلزا و جو در استان کرمان اظهار کرد: این استان از ظرفیت های کشاورزی بی نظیری برخوردار بوده و در این زمینه جایگاه مطلوبی در کشور دارد.

وی گفت: پیش بینی می شود امسال ۶۰ هزار تن جو از دو هزار هکتار زیر کشت این محصول زراعی برداشت شود.

آهنگری از آغاز برداشت جو از اوایل اردیبهشت ماه خبر داد و افزود: عملیات برداشت تا اواسط تیرماه ادامه خواهد داشت.

مدیر زراعت جهاد کشاورزی استان کرمان یادآور شد: تاکنون عملیات برداشت در ۱۰ هزار هکتار از زمین های زیر کشت جو صورت گرفته است.

آهنگری با اشاره به اینکه عمده این محصول صرف نیاز داخلی استان می شود، افزود: متوسط برداشت جو در هر هکتار بیش از ۳.۵ تن است.

وی یادآور شد: برخی از خواص دارویی جو، کمک به هضم غذا به دلیل داشتن فیبر رژیمی فراوان، کاهش سطح کلسترول بدن، پیشگیری از ابتلا به بیماریهای قلبی عروقی و جلوگیری از ابتلا به دیابت به دلیل سرشار بودن از ماده معدنی منیزیم است.