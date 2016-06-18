اذعان رئیس سازمان سیا به شکست آمریکا در برابر داعش

به گزارش خبگزاری مهر به نقل ازیو اس ای تودی، «جان برنان» رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا (سیا) که در جلسه کمیته اطلاعات سنا سخن می گفت در این خصوص گفت: متاسفانه ،‌با وجود پیشرفت های ما علیه داعش در میدان نبرد و حوزه مالی، این تلاش ها توانمندی های این گروه را برای اجرای حملات تروریستی سطح جهان کاهش نداده است.

مدیر سیا همچنین شمار اعضای داعش در لیبی را پنج هزار تا هشت هزار نفر تخمین زد و گفت: سیا در مورد تبدیل شدن لیبی به پایگاه عملیاتی برای داعش بسیار نگران است و تعداد اعضای داعش در عراق و سوریه از ۱۹ هزار تا ۲۵ هزار به ۱۸ هزار تا ۲۲ هزار کاهش یافته است.

برنان در گزارش خود به کنگره آمریکا درباره داعش افزود: داعش دهها هزار جنگجو در سراسر جهان دارد که بیشتر از تعداد جنگجویان القاعده در زمان اوج فعالیت این گروه است. انتظار می رود این گروه تروریستی برای جبران شکست های خود تاکتیک خود را تغییر دهد.

مدیر سیا افزود: داعش برای جبران قلمرو از دست داده احتمالا بیشتر بر تاکتیک‌های چریکی از جمله حملات بزرگ در خارج از قلمروش تکیه می کند.

مدیر سیا با اشاره به مذاکراتی میان این سازمان و اتحادیه اروپا در مورد راه‌های همکاری اطلاعاتی علیه تهدیدات تروریستی افزود: هر چند کشورهای اتحادیه اروپا به پیشرفت مهمی در این زمینه نائل آمده‌اند اما برای همکاری اطلاعاتی هنوز هم راه‌هایی هست که باید طی شود.

برنان همچنین هرگونه «ارتباط مستقیم» میان عمر متین، عامل کشتار اخیر اورلاندو با هر سازمان تروریستی خارجی را رد کرد.