فصلنامه تخصصی «تزرو» از تیرماه روی دکه

به گزارش خبرنگار مهر، فصلنامه «تزرو» به زودی در گستره توزیع سراسری منتشر می‌شود. این نشریه با زمینه‌های هنری، ادبی و گردشگری و بدون جهتگیری سیاسی، فرهنگی و اجتماعی، به صاحب امتیازی موسسه فرهنگی و هنری «قلب شهر زنده رود» در اصفهان و با مدیرمسئولی بهروز لاری پور و سردبیری سهند منشی، فعالیت خود را با هدف ارتقاء سطح هنر و ادب کشور آغاز خواهد کرد.

شناسایی و معرفی فعالیت‌های ادبی و هنری در سطح کشور با نگاه تحلیلی و نقادانه و همسو کردن طیف جدیدی از مخاطبین با رویکردهای پیشرو و نوآورانه آثار هنری، ادبی، از اهداف این نشریه عنوان شده که با رویکرد زبان نقد منطقی و تحلیلی، در این زمینه تلاش خواهد کرد.

«تزرو» فراگیر بودن حوزه تولید محتوایی فصلنامه در تمام شاخه‌های هنر و ادبیات رایج در ایران و جهان، ایجاد چشم‌اندازی ملی نسبت به عرصه هنر، ادبیات و گردشگری و تولید محتوای یگانه با قلم نویسندگان، هنرمندان و پژوهشگران کشور، را از جمله سیاست‌های خود عنوان کرده است.

شماره نخست این نشریه قرار است از تیرماه سال ۱۳۹۵ و با موضوع «انسان معاصر شهری» روی دکه بیاید. فصلنامه «تزرو» هر سه ماه یک‌بار و هر فصل با مضامین مشخص و در سه فصل تفکیک شده هنر، ادب و گردش با بخش‌های گوناگون و تخصصی با تیراژ ۵۰۰۰ نسخه در هر شماره در ابعاد خشتی ۲۳×۲۳ به صورت تمام رنگی منتشر خواهد شد.