«ریو دو ژانیرو» حالت فوق العاده مالی اعلام کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بی بی سی، کمتر از ۵۰ روز مانده به آغاز بازیهای المپیک ۲۰۱۶، ایالت «ریو دو ژانیرو» برزیل حالت فوق العاده مالی اعلام کرد.

در همین راستا، «فرانسیسکو دورنل» فرماندار ایالتی از تهدید ناشی از وخامت بحران اقتصادی به عنوان مانعی برای عملکرد ریو دو ژانیرو به تعهدات خود در قبال بازی های المپیک نام برد.

ناگفته نماند که اغلب هزینه های مالی بازی های المپیک از جانب شهر ریو تقبل می شود حال آنکه مسئولیت برقراری امنیت و تسهیل حمل و نقل به عهده ایالت است.

در این میان، «میشل تمر» رئیس جمهور موقت برزیل نیز از کمک برای حل مشمل مالی ریو دو ژانیرو خبر داد.

دولت برزیل بحران مالی اخیر را ناشی از کاهش درآمدهای مالیاتی به ویژه از ناحیه صنعت نفت می داند حال آنکه در مجموع کل کشور با رکود اقتصادی در همه عرصه ها مواجهه است.

فرمانداری ریو دو ژانیرو طی بیانیه ای درباره احتمال وقوع فاجعه عمومی که ممکن است به فروپاشی کامل خدمات امنیتی، بهداشتی و تحصیلی منجر شود، هشدار داد.

وی همچین با توجه به نزدیکی بازی های المپیک اتخاذ تدابیر ویژه در این زمینه را در دستور کار قرار داد.

ناگفته نماند که شیوع بیماری «زیکا» نیز در کنار کسری ۵.۵ میلیارد دلاری بودجه ایالتی، مشکلات ریو دو ژانیرو را دو چندان می کند.

شهر ریو در ایام برگزاری المپیک میزبان ۵۰۰ هزار گردشگر خارجی است.