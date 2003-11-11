انگليس و آلمان همچنان به تجهيز رژيم صهيونيستي به سلاح هاي پيشرفته ادامه مي دهند

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روزنامه القدس العربي چاپ لندن ، انگليس و آلمان براي باقي ماندن اسراييل به عنوان يك قدرت مافوق كشورهاي عربي از نظر نظامي در كمك به اين رژيم به آمريكا پيوسته اند .به نوشته القدس العربي ، تمام دلايل و قرائن به مشاركت اين دو كشور اروپايي دركنار آمريكا در ايجاد حمايت نظامي از اشغالگران اسراييل به رغم محكوميت نقض قوانين بين المللي و حقوق بشر در مناطق فلسطيني توسط اسراييل اشاره مي كند.

يك روزنامه انگليسي اخيرا از اقدام دولت انگليس به فروش مقادير بزرگي از سلاح و تجهيزات نظامي به اسراييل پرده برداشت .

تجهيزاتي كه انگليس به اسراييل صادر كرد ، شامل وسائل پيشرفته شكنجه ، مواد بيولوژيكي مانند گاز اشك آور مهمات واقعي ، گلوله هاي خمپاره ، موشك انداز ، دستگاههاي ضد زره پوش و دستگاههاي حساس رادار است .

ناظران و تحليلگران بر اين باورند كه اين گزارشها از رفتارهاي متناقض و دوگانه دولت انگليس با رژيم اسراييل كه تلاش مي كند شمار بيشتري از مردم فلسطين را به خاك و خون بكشاند ، پرده بر مي دارد.

در حالي كه ملت فلسطين قرباني سلاحهاي انگليسي و آمريكايي شده است و از سپتامبر 2000 تا كنون 2799 نفر شهيد و 37430 تن ديگر زخمي و هزاران نقص عضو قرباني سلاحهاي آمريكايي و انگليسي شده اند.

به نوشته القدس العربي ، به رغم موضع آشكار افكار عمومي اروپا و معرفي اسراييل به عنوان بزرگترين تهديد كننده صلح جهاني و به رغم انتقاد شديد سازمان هاي حقوق بشر بين المللي از اسراييل و در زماني كه حتي جك استراو وزير امور خارجه انگليس اعتراف كرده است كه اسراييل تعهدات خود را در مورد عدم بكارگيري سلاحهاي انگليسي در مناطق فلسطيني نقض كرده است ، اما با اين حال اسراييل موفق شد بار ديگر موافقت مقامات انگليس را به امضاي قرار دادهاي جديد خريد سلاح جلب كند.

كما اينكه گزارش دوره اي صادره از وزارت امور خارجه انگليس در مورد اوضاع حقوق بشر در جهان به طورمشخص به سلاحهاي انگليسي اشاره كرده است تا جائي كه گفته است با آغاز انتفاضه دوم در سال 2000 اسراييل تعهدات خود را به اينكه سلاحهاي ساخت انگليس نبايد در عمليات هاي نظا مي اسراييل بر ضد ملت فلسطين به كار گرفته شود ، نقض كرده است .

در اين گزارش حتي نام برخي اتباع انگليسي كه به ضر ب گلوله نظاميان اسراييل در فلسطين كشته شده اند ، آورده شده است .

بر اساس دستورات دولت انگليس ، مجوزهاي فروش سلاح در صورتي كه مشخص شود اين سلاحها براي كشتار غير نظاميان يا طولاني كردن مدت و سطح درگيريها به كارمي رود، لغو مي شود.

كما اينكه مركز اطلاع رساني امنيتي سازمان ناتو از صادرات سلاحهاي آلماني به اسراييل و نقض چارچوبهاي سياسي و قانوني كه دولت آلمان در مورد صادرات سلاح براي خود وضع كرده ، پرده برداشت .

مركز اطلاع رساني امنيت ناتو در برلين ، حكومت آلمان را به نقض قوانيني كه اين كشور در مورد صادرات سلاح به اسراييل وضع كرده بود ، متهم كرد.

كريستوفر اشناينميتس مسوول مركز گفت : كارشناسان سلاح معتقدند دولت آلمان اصول و كليات قانوني و سياسي را كه خود براي جلوگيري از صادرات بدون قيد و شرط سلاح وضع كرده ، نقض كرده است.

مركز اطلاع رساني امنيتي ناتو، گزارش و تحقيقي را از همكاري آلمان و اسراييل منتشر كرد كه در آن آمده است ، آلمان بين سالهاي 1999 تا 2001 ميلادي تجهيزات و جنگ افزارهاي نظامي به ارزش 3/1 ميليارد مارك (700 ميليون يورو) به اسراييل صادر كرده است .

اسراييل يكي از مهمترين رژيمهايي است كه سلاحهاي آلماني را خارج از كشورهاي پيمان ناتو و كشورهاي ديگر كه تعامل مشابهي با اسراييل دارند ، دريافت مي كند.

در اين تحقيق آمده است ، اصول و كليات سياسي و قانوني كه دولت آلمان وضع كرده است بر احترام به حقوق بشر وجلوگيري از بكارگيري خشونت تاكيد مي كند و آن را معياري براي موافقت با صادرات سلاح به هر كشوري قرار داده است .

اشناينميتس مي گويد : اسراييل اين معيارهاي موردنظر را اجرا نمي كند ، اين رژيم در منطقه اي كه شاهد درگيريها است به سر مي برد و خود نيز در درگيريهاي مسلحانه دست دارد، وي در سخنان خود به بيانيه هاي صادره از سازمانهاي حقوق بشركه اسراييل را ناقض حقوق بشر در مناطق اشغالي خوانده ، اشاره كرده است .

يك مسوول ديگر اين مركز از دولت آلمان به خاطر تحويل سه زيردريايي از نوع دلفين به اسراييل كه مي تواند به عنوان حمل كننده سلاحهاي هسته اي نيز به كار رود ، انتقاد كرد

به گفته اوتفريد ناساور اسراييل همچنان از امضاي معاهده منع گسترش سلاحهاي هسته اي خودداري مي كند.