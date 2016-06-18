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۲۹ خرداد ۱۳۹۵، ۱۰:۲۸

واکنش «هادی العامری» به آزادسازی فلوجه؛ سَر مار را زدیم

واکنش «هادی العامری» به آزادسازی فلوجه؛ سَر مار را زدیم

دبیرکل سازمان بدر عراق در واکنش به آزادسازی کامل شهر فلوجه از تصرف تروریست‌های تکفیری اظهار داشت: سَر مار را از تنش جدا کردیم.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه سومریه نیوز، «هادی العامری» دبیرکل سازمان بدر عراق در اظهاراتی به آزادسازی کامل شهر «فلوجه» واقع در استان الأنبار از تصرف تروریست‌های تکفیری داعش واکنش نشان داد.

بر اساس این گزارش، وی در این خصوص اظهار داشت: بالاخره موفق شدیم سَر مار را از تنش جدا کنیم.

دبیرکل سازمان بدر عراق در ادامه سخنان خود تصریح کرد: داعش روز به روز ضعیف‌تر می‌شود و به همین دلیل کسانی که به آن دل بسته‌اند، به زودی شکست سنگین خود را مشاهده خواهند کرد.

العامری در ادامه افزود: پیروزی نهایی بر داعش نزدیک است.

گفتنی است، ارتش عراق روز گذشته پس از آزادسازی تمامی ساختمان ها و نهادهای دولتی واقع در مرکز شهر «فلوجه» و به اهتزاز درآوردن پرچم این کشور بر فراز آنها، سرانجام موفق شد این شهر را به طور کامل از تصرف تکفیریها خارج کند.

کد مطلب 3688502

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